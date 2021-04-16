Массовая гибель лягушек в Кукане: урановые рудники или нефтеразливы

В поселке Кукан в Хабаровском крае зафиксировали массовую гибель лягушек. Мертвых лягушек и головастиков нашли в одном из водных объектов района.

В ситуации разбираются следственный комитет, природоохранная прокуратура, министерство природных ресурсов. На днях большая комиссия приехала в Кукан на встречу с местными жителями.

Какие только версии не выдвигались. Зимой в верховьях перевернулся лесовоз и отравляет стоки, выливающейся соляркой. Урановые рудники, которые находятся в 30 могли отравить стоки.

Один из членов комиссии, рассказал, что ситуация скорее состоит в следующем:

После наводнения 2013 года в поселок стало регулярно подтапливать. Чтобы защитить Кукан от воды, вырыли каналы. Осенью вода стала заходить в вырытые участки, а к зиме резко уходить. В ущельях осталось совсем немного воды. Туда и забились несчастные лягушки. Затем вода быстро замерзла.

По идее, лягушки должны были впасть в анабиоз, но из-за малого количества воды они промерзли насквозь, и, скорее всего, земноводным элементарно не хватило кислорода.