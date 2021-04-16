Фестиваль «Поверь в мечту» прошел в районе имени Лазо

На стадионе «Спарта» поселка Переяславка прошел 3 фестиваль среди детей и подростков с ограниченными возможностями «Поверь в мечту», под эгидой 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО. Главная цель мероприятия - приобщение детей с проблемами здоровья к занятиям физической культурой и спортом.

Спортивный праздник собрал 27 девчонок и мальчишек с различными заболеваниями. Ребята соревновались в игре в дартс, бросали мяч в корзину и метали кольца с дистанции 2 метров.

В рамках фестиваля ребята прошли испытания комплекса ВФСК ГТО для лиц с ограниченными возможностями I – V возрастных ступеней ступени (6-17 лет).

- Возможности здоровья у ребят ограничены, однако стремление к победе едва ли не больше, чем у абсолютно здоровых школьников. Для многих из этих маленьких спортсменов каждое движение - уже преодоление себя, - подчеркнула организатор фестиваля Елена Коревко.

Все участники получили дипломы и памятные призы. Отметим, что спортивный фестиваль стал продолжением муниципального этапа Пифийских игр, который впервые прошел в районе 18 марта.



