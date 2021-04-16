Выездной прием провел глава Хабаровского района в селе Мирном

Очередной выездной прием граждан глава Хабаровского района Александр Яц провел в селе Мирное. Ненадлежащее дорожное покрытие – одна из главных проблем, которая волнует жителей.

Дороги местного значения и дворовые проезды в селах Мирное и Скворцово требуют ремонта. Шесть из них уже отремонтированы благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды», один двор в прошлом году отремонтирован за счет средств местного бюджета. В этом году работа по приведению в нормативное состояние дорог будет продолжена. Также Александр Яц поручил структурным подразделениям администрации района проработать вопрос по асфальтированию дороги в квартале «Солнечная поляна».

В ближайшее время решится и проблема с ливневками в селе Мирное. Прокладка и обустройство канав для ливневой канализации – вопрос, который глава района взял на личный контроль.

В числе основных проблем поселения - обеспечение питьевой водой. По словам жителей, вода в селе Мирное заканчивается сразу, когда происходит отключение света. Причина происходящего будет установлена. Кроме того, в планах осмотр местной станции обезжелезивания воды и установление качества питьевой воды.

Среди актуальных вопросов - транспортное сообщение с городом. Жители жалуются на слишком большой интервал между рейсами автобусов 101, 105, 106, 118, 126, 132. Расписание движения пригородных маршруток и автобусов будет скорректировано.

Обустройство тротуаров, уличное освещение, контроль за пожароопасной ситуацией и профилактика палов сухой травы - все эти вопросы также не остались без внимания районных властей. Каждый из их в рамках полномочий администрации района будет решен.



