В Хабаровске презентовали первый сборник эвенкийских сказок

В Хабаровском краевом музее имени Гродекова презентовали первую книгу эвенкийских сказок «Золотая нить». Она издана в рамках федерального проекта МТС «Культурный код». Весь тираж в количестве 1000 экземпляров передан сообществу эвенков, а также в музеи и библиотеки Хабаровского края, Забайкалья и Амурской области.

В книгу «Золотая нить» вошли 14 легенд о героях эвенкийских сказаний – женщине-радуге, охотнике Мэнгу и змее Кэси. Чтобы сохранить язык и культурное наследие своего народа, эвенки из двух регионов Дальнего Востока решили собрать сказки воедино.

Писательница Нина Коледнева из Забайкалья много лет записывала в эвенкийских селениях уникальные истории, которые и легли в основу книги. А жители села Тугур Хабаровского края взяли на себя работу по переводу сказок на эвенкийский язык. Объединил всех проект МТС «Культурный код» - компания помогла собрать и издать эвенкийские легенды, сделав их доступными для всех желающих не только в печатном, но и в аудиоформате на русском и эвенкийском языках.

- Министерство культуры Хабаровского края помогает сохранять традиции коренных и малочисленных народов Севера: поддерживает традиционные виды занятий, организует конференции, фестивали и национальные праздники. Благодаря проводимой политике за последние 30 лет количество проживающих в России коренных малочисленных народов увеличилось более чем на 20 процентов. Эти результаты достигнуты, в том числе благодаря партнерству с крупными корпорациями, которые представлены в регионах, - отметил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

На сегодняшний день в Хабаровском крае живут представители восьми коренных малочисленных народов. В их числе более 4 тысяч – эвенки. Они компактно проживают в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и им. Полины Осипенко районах. С целью сохранения родных языков в регионе уже более 10 лет ведется работа по изданию электронных фонетических справочных пособий. За это время вышли в свет пособия по эвенскому, удэгейскому, нивхскому, негидальскому, ульчскому орочскому, нанайскому и эвенкийскому языкам. Изучение по ним проходит как в рамках общеобразовательных программ, так и на факультативной основе. Книга сказок "Золотая нить" также будет хорошим подспорьем в изучении эвенкийского языка.



