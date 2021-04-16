В Хабаровске будут строить вторую линию завода строительной керамики

Намеченные в Хабаровске темпы строительства потребовали новых подходов к производству стройматериалов

Не то чтобы мечтала увидеть вживую процесс изготовления кирпича, но если выпал случай – почему и нет? Всегда любопытно наблюдать за переходом чего-нибудь в новое качество.

Вот глиняная смесь (рецепта не спрашивала, знаю только, что ГОСТ на марку существует) засыпается в «глиномешалку». Вот из специального приспособления, как из большого кондитерского шприца, выдавливается на транспортер коричневая колбаса. Нет, колбаса – круглая, а у нас – параллелепипед, больше похожий на торт. Одновременно наносится украшение: три валика выдавливают на гладкой поверхности рисунок по ложкам и постели – такие у сторон кирпича милые, даже сказочные названия. Сам же рисунок гордо именуется «барсом». Потом торт ровно обрезается по краям. Обрезки тут же падают на дополнительную ленту – они пойдут на вторичную переработку.

Торт поворачивает на нарезку. Кстати, привычная нам форма кирпича впервые появилась в Англии в одна тысяча пятьсот затертом году, когда выяснилось, что именно она наиболее удобно ложится в руку каменщика.

Агрегат напоминает мне огромное приспособление для нарезки яиц. Р-раз! - и торт поделен на ровные кусочки. Они пока еще сырые, подсыхают по дороге в сушильный цех, из темно-коричневых становятся серовато-коричневыми – интересно, где-то на этом этапе существует незамеченный мной фен или все происходит естественным образом?

Сушильный цех по сравнению с предыдущими помещениями огромен – пустота, чистота и рельсы, не сразу замечаешь печь, притаившуюся в углу. В ней-то и «румянятся» хабаровские кирпичи, чтобы стать прочными, как камень. Впрочем, это мое личное и обывательское восприятие технологии. У производственников, конечно же, и слова умнее, и процесс сложнее. И к слову о производственниках. Чего бы мне по заводу шастать, кабы не они?

Хабаровский завод строительной керамики пригласил журналистов в святая святых для участия в рабочем совещании. Его провел вице-мэр Хабаровска Игорь Михайловский. Во встрече приняли участие директор Хабаровского завода строительной керамики Сергей Шинко, директор ОА «Центр инновационных технологий» Сергей Гришин, директор городского финансового департамента Сергей Голик, заместитель директора городского департамента муниципальной собственности Вячеслав Чукавин, другие официальные лица и мы, труженики камер и диктофонов.

Обсуждали перспективы развития производства. Напомню, что в августе прошлого года, несмотря на пандемию COVID-19, завод нарастил объемы производства и укрепил свое материальное положение. Но, оказалось, кирпича все равно не хватает!

Как отметил Игорь Михайловский, в Хабаровске растут темпы строительства жилья: в этом году намечено ввести в строй более 250 тысяч квадратных метров, а это значит, что необходимо наращивать объемы производства строительных материалов. Наиболее востребованный из них, конечно же, кирпич, дефицит которого сейчас наблюдается не только в краевом центре, но и во всем регионе.

«По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука мы сейчас оцениваем мощности и возможности всех предприятий города, снабжающих материалами строительную отрасль, – заводы железобетонных изделий, кирпичный завод, ведь планы у краевой столицы амбициозные: прийти к строительству 500-600 тысяч квадратных метров жилых площадей ежегодно. Помочь строителям преодолеть этот рубеж могут только местные производители, готовые отпускать необходимые материалы по приемлемой цене, без дополнительных логистических затрат и потери времени на поставки», - подчеркнул вице-мэр.

Директор ХЗСК Сергей Шинко сообщил, что имевшиеся на предприятии финансовые проблемы поэтапно решаются, оно выходит на проектную мощность – 30 миллионов штук полнотелого кирпича в год.

«Две тысячи двадцатый мы закрыли с результатом в 27 миллионов штук. В этом году дадим не меньше. Сейчас строительный сезон набирает обороты и спрос на продукцию растет: в марте мы отгрузили заказчикам (а их у завода уже больше сорока – почти все хабаровские компании) 3 миллиона штук на 42 миллиона рублей. Мы выпускаем два вида продукции – полнотелый кирпич (по 13,5 рубля за штуку по оптовой цене) и условно пустотелый (по 13 рублей). Если наши застройщики будут покупать такой же, но в соседнем регионе, им это обойдется минимум в 19 рублей за штуку. Чтобы удовлетворить спрос, стараемся выпускать кирпич сверх плана, ведь заявки, которые у нас есть на апрель, уже в полтора раза превышают наши производственные мощности», - рассказал Сергей Шинко.

Планами по развитию производства поделился директор ЦИТ Сергей Гришин. Он сообщил, что уже планируется строительство второй линии завода (по сути и мощности – полноценного второго предприятия), которая также будет выдавать по 30 миллионов штук кирпича в год.

«Это даст нам возможность увеличить выпуск хабаровского кирпича в два раза – хабаровские застройщики этого очень ждут. Уже осуществлен подбор оборудования, идет работа по формированию технического задания на проектирование и анализ возможностей местных проектировочных организаций, которые смогут взяться за такую работу. На то, чтобы реализовать этот проект к 2024 году, потребуется не менее миллиарда рублей. Это будут ресурсы самого предприятия, поддержка муниципалитета, рассматривается возможность привлечения федеральных и краевых средств – варианты уже прорабатываются», - рассказал Сергей Гришин.

По его словам, в дальнейшем на базе Хабаровского завода строительной керамики планируется разбить настоящий индустриальный парк с большим количеством резидентов и параллельно развивать площадку ТОР: «Хотим собрать производителей, которые наладят здесь выпуск окон, дверей, труб, отсевоблоков и многого другого – всего того, что требуется при строительстве жилья. Местные площади и технические возможности нам это вполне позволяют».

Гришин рассказывает, а я, оглядывая обширную территорию ХЗСК, представляю перемены. Как ни крути, а все, что связано со строительством (кроме проблем дольщиков и долгостроя, конечно), вызывает исключительно положительные эмоции. Такая сила у энергии созидания. Вырастет индустриальный парк – поеду ею питаться.

Ирина Северцева

Фото Анны Чак