Хабаровский хоккейный тренер умер молодым, но успел воспитать чемпионов

13 апреля 1996 года можно считать вторым днем рождения хабаровского хоккея. Именно тогда наша команда завоевала золотые медали первенства России и получила путевку в суперлигу. Это был настоящий прорыв в истории клуба с берегов Амура. Жаль, что до того дня не дожил Василий Поздняков – тренер, который, по сути, создавал ту команду.

В этом году Василий Иванович отметил бы 70-летие. Увы, он не дожил даже до сорока, но тем не менее успел сделать многое.

Бесстрашный защитник

…Отмотаем пленку на несколько десятилетий назад. Первая половина 1980-х, Хабаровск. Трибуны Ледового дворца спорта стадиона им. Ленина, вмещавшие всего около двух тысяч зрителей, нередко были полупустыми. Сейчас, когда в городе царит хоккейный бум и семитысячная «Платинум Арена» нередко забита под завязку, в это трудно поверить, но факт остается фактом.

Команда СКА тогда выступала во второй лиге первенства СССР и комплектовалась в основном за счет приезжих игроков, которые призывались в армию, а через два года разъезжались по своим домам.

Иными словами, тренеры готовили кадры для других клубов. Многие хоккеисты, поигравшие в свое время в СКА, затем не без успеха выступали в первой, а некоторые и в высшей лиге. А в самой команде постоянно была текучка кадров, и в такой ситуации ни о какой стабильности говорить, конечно, не приходилось.

Вот именно тогда (дело было в преддверии сезона-1982/83) и возглавил команду Василий Поздняков. Между прочим, Хабаровск для молодого в ту пору специалиста был не чужим городом. В первой половине 1970-х он успел поиграть за армейцев несколько лет, пока не пошел на повышение – в ленинградский СКА.

Вообще, свою игровую карьеру Василий начал довольно рано. Уже в 17-летнем возрасте он покинул родной Челябинск, чтобы влиться в состав «Горняка» из Рудного. А вскоре последовало приглашение в усть-каменогорское «Торпедо», где Поздняков отыграл два года.

Затем пришла пора службы в армии. Так, в 1971 году Поздняков оказался в Хабаровске, где стал игроком местного СКА.

Видимо, дела у молодого защитника шли неплохо, раз в 1974-м на него обратили внимание тренеры ленинградских армейцев – клуба высшей лиги. По воспоминаниям его партнеров и болельщиков, Василия отличали редкая самоотверженность, с которой он смело ложился под любой бросок, не обращая внимания на возможность получения травм, а также хладнокровие в силовой борьбе, несмотря на то, что сам он был небольшого телосложения.

При этом габариты соперников Позднякова нисколько не смущали. Про бесстрашие Позднякова вообще ходили легенды. Вот один из примеров. На финише своей карьеры в одном из матчей за команду Ленинградского военного института он привычно лег под шайбу. Бросок был такой силы, что шлем раскололся на две части.

Наверное, девять из десяти игроков в такой ситуации больше бы на лед не вышли. А Василий подъехал к лавке, попросил нашатырь, понюхал, взял запасной шлем и буквально через минуту вновь ринулся в бой.

При нем игроки перестали уезжать

Неудивительно, что и в свою команду, став главным тренером хабаровского СКА, он подбирал таких же ребят. Понятно, что успехи пришли не сразу. В своем дебютном сезоне в Хабаровске в качестве наставника Поздняков привел команду только к восьмому месту. Но постепенно, по крупицам, он создавал на берегах Амура клуб, о котором спустя годы заговорят в полный голос.

Главная задача была – создать коллектив единомышленников. Причем не на сезон-два, а надолго. И со временем Василию Ивановичу это удалось. Если поначалу кадровой текучки было не избежать, то со временем игроки, отслужив положенный срок службы, уже не спешили возвращаться по домам, а оставались в СКА. И в этом, несомненно, была заслуга главного тренера.

Пожалуй, переломным для армейцев стал сезон-1987/88. Именно тогда впервые Позднякову удалось сохранить прошлогодний состав, который (посмотрите на имена!) выглядел внушительным.

Вратарь Олег Филимонов, защитники - Олег Валко, Олег Вевчеренко, Евгений Кувеко, Александр Блинов, Михаил Переяслов; форварды - Феликс Поляков, Игорь Алешин, Юрий Фимин, Олег Днепровский, Игорь Марюхин, Юрий Качалов, Сергей Калугин, Владимир Емельянов, Виктор Худяков, Игорь Иванов…

И появилась игра, и появились победы, и пошел зритель во Дворец спорта. Даже «лишний билетик» (когда такое ранее на матчах «шайбистов» в Хабаровске наблюдалось?!) люди стали спрашивать. И это было только начало.

А уже в следующем сезоне-1988/89 армейцы по-настоящему «выстрелили». Тогда подопечные Василия Позднякова с блеском провели зональное первенство. И хотя повышение в классе было завоевано с третьего места в переходном турнире и благодаря расширению состава первой союзной лиги, это не умаляет достижения, которого добилась хабаровская команда под руководством своего тренера.

Вас помнят, тренер!

Тогда еще никто и представить себе не мог, что дебютный сезон СКА в первой лиге станет для Василия Ивановича последним. Сами армейцы, к слову, тогда выступили весьма достойно, заняв в итоге 13-е место из 20 команд дивизиона. А соперники ведь были серьезные – «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омск), «Сибирь» (Новосибирск), «Автомобилист» (Караганда)…

К сожалению, по ходу сезона-1989/90 здоровье тренера резко ухудшилось. Он виду, конечно, не подавал, крепился как мог, довел сезон до конца, но болезнь не отпускала. 12 мая 1990-го Позднякова не стало.

Теперь мы можем только предполагать, сколько еще хорошего привнес бы этот талантливый тренер в хабаровский хоккей и каких достижений он бы смог добиться. Но ясно одно: именно Василий Иванович создал почву для будущих побед клуба.

Потом команда еще на протяжении ряда лет будет с честью представлять дальневосточный хоккей в первой лиге. А весной 1996-го, как было отмечено выше, впервые в своей истории завоюет путевку в суперлигу.

Кстати, цвета той звездной команды защищало немало хоккеистов, выступавших здесь еще в эпоху Позднякова. А тренировали ее экс-игроки СКА Александр Блинов и Юрий Качалов, которые после завершения карьеры пошли по стопам Василия Ивановича. Мэтр был бы доволен.

…Приятно, что тренера по-прежнему помнят и его бывшие партнеры по команде, и многочисленные воспитанники, и, конечно же, болельщики. Вот уже на протяжении многих лет в Хабаровске проходит турнир ветеранов хоккея памяти Василия Позднякова.

Помнится, в свое время украшением этих соревнований был приезд команды легенд советского хоккея. На хабаровский лед выходили такие в прошлом известные мастера, как Александр Мальцев, Геннадий Цыганков, Владимир и Александр Голиковы, Александр Кожевников, Александр Якушев, Виктор Кузькин, Вячеслав Фетисов и многие другие.

И с этой звездной дружиной практически на равных сражались «Тигры Амура». Да-да, те самые (пусть и возмужавшие с годами) парни, игравшие когда-то в легендарной команде Василия Позднякова.



Владислав Махов