Возле Хабаровска производят трапы, автолифты и тягачи

По ту сторону моста производят аэродромную технику. Инновации и машиностроение совсем рядом – ЕАО, поселок Приамурский

«Основные заказчики у нас – это аэропорты. Когда просят визитку, мы им говорим: у нас самая дорогая визитка. А именно 5-тысячная купюра. Там изображен Амурский мост. А в другом конце моста – мы. Так мы себя позиционируем».

Вместе с афоризмами генеральный директор ООО «Региональный технический центр» Евгений Стадников успевает рассказать о работе предприятия. Компания уже двенадцать лет занимается производством аэродромного оборудования для воздушных гаваней страны. Есть свое конструкторское бюро и стенд для испытаний. За все годы удалось разработать и внедрить около 40 единиц техники и оборудования.

Не такой мы себе представляем Еврейскую автономную область, не так ли? Идиш, фалафель, хасиды, биробиджанская филармония, злобное чудовище Рейк, рэп-группа «Еврейский План» – вполне себе стереотипы (а то и полноценные бренды) этого субъекта Федерации. Но аэродромы, инновации и трапы…

Впрочем, «Региональный технический центр» где-то наполовину все же «наш». Компания зарегистрирована в Хабаровском крае, а вот производственную базу решили сделать в Приамурском. По словам Евгения Стадникова, примерно 60 процентов коллектива – местные.

В период пандемии заказов стало меньше (так как в аэропортах упал пассажирооборот), и предприятию пришлось брать даже заведомо убыточные проекты, чтобы сохранить производство и рабочие места. Но вроде беда миновала.

«Начиналось все с производства подогревателей воздушных судов, - говорит Стадников. - Почему именно с них? Мы живем в регионе с суровым климатом, поэтому потребность в таком оборудовании всегда была на Дальнем Востоке».

Сейчас аэродромная техника, произведенная в поселке Приамурский, используется в примерно пятидесяти аэропортах страны.

Андрей Канев

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ООО «Региональный технический центр» производит амбулаторные лифты для погрузки больных на борт самолета, автолифты для загрузки бортового питания, багажные тележки, пассажирские трапы, как подкатные, так и самоходные, тягачи, оборудование для транспортировки груза и погрузки в самолет.

Много техники, произведенной в поселке Приамурский, работает в московском авиаузле. Имеется два филиала инженерной службы. Один в Новосибирске, другой в Москве