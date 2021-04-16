В Вяземском на встречу с Михаилом Дегтяревым пришло 400 человек

В четверг глава Хабаровского края совершил поездку в Вяземский район. Выезд получился чрезвычайно насыщенным. В первую очередь Дегтярев проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

На возведение ФОКа выделено 219,9 млн рублей, 166,2 млн рублей из которых – средства федерального бюджета. Сейчас техническая готовность объекта оценивается почти в 90%, однако отставание от графика составляет четыре месяца. Тем не менее, открытие запланировано уже на июнь-июль этого года.

Затем глава региона посетил районную больницу. В зоне ее обслуживания - свыше 21 тысячи человек, в том числе более 6 тысяч детей. Серьезный вопрос для местного здравоохранения - дефицит кадров. Укомплектованность больницы составляет чуть более 70%. Масса обращений к Михаилу Дегтяреву в соцсетях касается отсутствия флюорографа.

«Мы уже начали процедуру закупки необходимого оборудования. Причем приобретем не только флюорограф, но и аппарат для маммографии. Ориентировочно к сентябрю медицинская техника окажется в ЦРБ Вяземского района», - сказал глава региона.

Когда были посещены объекты, связанные со здравоохранением (известно, что данная сфера у Дегтярева в приоритете, и он уделяет особое внимание вопросам качества медицинских услуг или доступности лекарств), глава Хабаровского края встретился с работниками предприятий пищевой промышленности.

На единственном в районе хлебопекарном предприятии предпринимателя Людмилы Шехиревой трудятся 30 человек. В среднем каждый месяц предприятие выпускает около 60 тонн готовой продукции, чем обеспечивает весь район необходимым количеством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Михаил Дегтярев также пообщался с коллективом ООО «Триви» - одного из краевых производителей питьевой воды. Торговая марка известна на рынке уже 6 лет и выпускает около 15% негазированной и газированной питьевой воды для жителей региона. Налоговые отчисления от деятельности предприятия в прошедшем году пополнили бюджет Хабаровского края на 4 млн рублей.

Финалом поездки стала традиционная встреча Дегтярева с местными жителями. На встречу пришло около 400 человек, полностью заполнив ДК. Глава региона более двух часов отвечал на вопросы. Всего было получено в том или ином виде почти 50 жалоб. Михаил Дегтярев сразу же поручил ответственным лицам отработать полученные ходатайства.