Жителей Хабаровского края призывают активнее вакцинироваться от коронавируса

Безопасность российской вакцины признана в шестидесяти странах мира

Вакцинация от коронавируса продолжается в Хабаровском крае, однако для скорейшего формирования коллективного иммунитета порядка 700 тысяч жителей региона должны иметь устойчивость к опасному вирусу.

Темпы вакцинации необходимо ускорить и власти Хабаровского края создают для этого все условия. Пункты открыты во всех муниципальных образованиях, есть «уголки здоровья» в местах общественного притяжения. Например, в Хабаровске в популярных торговых центрах можно не только приобрети различные товары, но и обзавестись защитой от коронавируса.

Одним из контраргументов тех, кто не хочет ставить прививку, является мнение будто российский «Спутник V» небезопасен. Подобное убеждение не поддерживают врачи шестидесяти стран мира, которые признали российскую вакцину и активно внедряют ее для проведения вакцинации.

Шестидесятой страной стала Индия, где началась масштабная оздоровительная кампания. Напомним, хотя в Хабаровском крае темпы заболеваемости снижаются, продолжают фиксироваться летальные исходы среди пациентов с подтвержденным диагнозом «ковид».