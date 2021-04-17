В села Хабаровского края туристов заманят музеями

Чтобы возродить культуру малых народов, возможно, стоит начать с туристической сферы

В последнее время в нашем обществе много говорят про сохранение этнонационального достояния – языка, культуры, ремесел коренных малочисленных народов (КМНС) Дальнего Востока. Курсы открывают, кино снимают, конкурсы и концерты организуют, общественный интерес подогревают. Но этого явно мало.

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«Я с детских лет ходила в клуб, участвовала в самодеятельности, потом начала ходить в ансамбль. Сейчас руковожу им уже 35 лет. По образованию я медицинская сестра. Судьба так повернулась, что вышла на пенсию и стала работать в сфере культуры. Мы участвуем во всех конкурсах, которые проводят в районе и крае. Ездим по стране, бывали и за рубежом», - рассказывает Таисия Киле, руководитель ансамбля «Илга дярини» из села Троицкого.

«Проблема у нас одна - дети между собой не общаются на родном языке. В школе также не получают полного образования на родном языке - нет языкового навыка. Сегодня выучили, завтра забыли. Поем национальные песни, а текст порой не понимаем», - откровенничает Таисия Киле. И продолжает: «У меня родители разговаривают между собой на нанайском языке, а с нами уже по-русски. Нанайский язык я понимаю, говорю как могу. Но моя 12-летняя внучка гораздо лучше говорит по-нанайски, чем я», - сокрушается Таисия Киле.

Чтобы научить родному языку, как считает Таисия Киле, стоит создавать кружки, нужен постоянный языковый навык: «В нашей школе есть предмет «Родной язык». Жаль, что его только запустили, и тут пандемия. Кроме кружка родного языка есть еще и кружок вышивания, по дереву дети занимаются, есть танцевальный кружок, для взрослых вокальные группы. У нас даже с детского сада уже идет обучение, в основном через национальные игры. С творчеством похуже – удаются деткам только простейшие узоры. С возрастом усложняется программа. У нас одна девочка учится в Педагогическом институте и участвует в конкурсах по вышиванию».

Слишком много на слишком малом

Если хочется возродить особенности национальной жизни, начинать надо с малого и с «малых». Для начала можно повысить туристический потенциал. Для этого у района все есть, достаточно заглянуть в краеведческий музей Нанайского района (село Троицкое, улица Пушникова, 3а).

Я редко где видел такое количество уникальных экспонатов на квадратный метр. Начиная от подлинных культурно-бытовых предметов коренных народов и заканчивая экспозицией, посвященной переселенческому движению.

«Так хочется у них выпросить оригинальную люстру! У нас в музее подобных три, но все не очень. В Троицком она в идеальном состоянии», - говорит заместитель генерального директора Гродековского музея Нина Маркова.

Я скажу больше: смотришь на экспозицию про природу и животный мир Дальнего Востока и зависть берет от обилия экспонатов! Нарты, сундучки, керамика, берестяные туеса, плетеные корзины. И тут же негодование копится - как все налеплено! Очень много всего в пределах маленькой по размеру экспозиции.

«В нашей коллекции почти 13 с половиной тысяч экспонатов, в залах представлено не более 10%, все остальное в запасниках. С начала 2021 года у нас побывало свыше 1200 человек, это и местные жители, и из Найхина, и туристы приезжали. Ежегодно наш музей посещают примерно 4 тысячи человек. И каждый год несколько сотен экспонатов поступают на хранение. Не так давно у нас была краевая выставка фотографий Петра Шумкевича», - рассказывает врио директора музея Ирина Розвизева.

И это в жутко неприспособленном помещении, где под ногами прогибаются доски. Еще в «нулевые» был готов проект переселения музея из этого помещения в каменное здание, но сорвалось. Потом еще пару раз были идеи «расширить, улучшить, углубить». Но приоритет был отдан образовательным учреждениям. Им и достались освобождаемые здания в селе Троицкое. Теперь непонятно, когда и куда будут вселять музей.

А пока что служители Клио выкручиваются как могут. Имея один мини-зал для временных экспозиций, в других залах выставляют дополнительные стеллажи. Чтобы как можно больше показать и рассказать о жизни, культуре и быте КМНС.

Виктор Панин