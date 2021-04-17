В Хабаровске у цыган украли коня

И все же самый странный и, по мне, самый удивительный угон был зарегистрирован на Центральном рынке Хабаровска. Представляете, у настоящего цыгана коня угнали? Он приехал на нем (кажется, за билетами) на железнодорожный вокзал. Привязал к поручням и отлучился. Возвращается - нет коня. В органах, куда он все-таки решил обратиться, ему даже не поверили. И, если быть до конца честным, даже поначалу обидно так над мужиком посмеялись.

Но коняшку все-таки отыскали. Возле Центрального рынка. И даже «угонщиц» взяли. Ими оказались… две маленькие школьницы. Отнюдь не цыганской национальности. Просто девчушки устали, а денег на общественный транспорт им взрослые не дали. Вот и уехали на «попутке».

Еще любопытная история: 42-летнего Маркуса Пеера из Австрии, который совершал кругосветное путешествие, лишили любимого велосипеда. Он был похищен со двора гостиницы в районе имени Лазо, где путешественник остановился на ночлег. Ущерб он оценил тогда в полмиллиона рублей (не всякая машина такого стоит).

Проехал без малого 50 тысяч километров, побывал в Северной и Южной Америке, Новой Зеландии, Северной Корее, Китае, Японии и странах Европы. И вот вам: пожалуйста! Направлялся из Владивостока на озеро Байкал и остановился в одном из кафе поселка Хор на ночлег. Ночью его велосипед украли со двора гостиницы. Транспортное средство эксклюзивной сборки было оборудовано дорогостоящими гаджетами, способными не только вырабатывать электричество, но и путешествовать с комфортом.

Надо отдать должное нашей полиции: сыщики задержали 30-летнего рецидивиста, который уже успел разобрать дорогостоящее транспортное средство и снял с него специальное оборудование для путешествий. Однако полицейские нашли дорогой велосипед, собственноручно собрали его по деталям, и иностранец смог продолжить свой путь.

Вадим Решетняк