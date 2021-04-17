«Краевой выходной» посвятили истории Хабаровского края

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края в это воскресенье, 18 апреля, проведет традиционную акцию для детей и взрослых «Краевой выходной». В этот раз она будет посвящена истории страны и региона.

В 11:00 начнется сразу несколько мероприятий. Так, Региональный центр детско-юношеского туризма проведет состязания по ориентированию на местности и преодолении туристской полосы в хабаровском парке «Динамо», а также краеведческий квест на смотровой площадке Комсомольской площади. Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние» (ул. Руднева, 68) организует мастер-класс «Солдат на посту у памятника неизвестному солдату», выставку «Истоки боевой славы», также дети станут участниками тематической беседы и разучат песни военных лет. В 15:30 состоится интерактивная экскурсия «Минутки истории. КАФ 112».

Хабаровский краевой музей им. Гродекова (ул. Шевченко, 11) организует в 14:00 занятие для детей 8-11 лет «История Дальневосточного казачества», а в 15:00 - экскурсию для детей 12-14 лет «Оружие в Дальневосточных войнах».

В Детском технопарке «Кванториум» в Комсомольске-на-Амуре состоится тематическая беседа для учащихся «Военная слава России» и игровая программа «Сильные, смелые, ловкие, умелые». Всех желающих ждут по адресу: ул. Краснофлотская 22/2.

Комсомольский Городской Дворец творчества детей и молодежи (ул. Дзержинского, 11, штаб Поста № 1) планирует экскурсионную программу на мемориальном комплексе и встречу с членами регионального объединения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Начало в 14:30.

В Центре детского творчества «Паллада» в Советской Гавани (ул. Ленина, 16) в 11.00 стартует виртуальная экскурсия «Памятные места России», также состоятся: экскурсия в музей истории образовательных учреждений «Фронтовики — учителя нашего города», демонстрация видеороликов, посвященных героям Отечества и мастер-класс для детей. В 11.00 по адресу: ул. Колесниченко, 1 А всех желающих обучат азам стрельбы из пневматической винтовки и проведут мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова.



