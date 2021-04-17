В Ванинском районе устраняют последствия снежного циклона

Глава администрации Ванинского района Александр Наумов проверил ход работ по устранению последствий снежного циклона. Из-за непогоды в феврале этого года ряд домов и социальных учреждений лишились кровли.

Больше всего пострадала школа – крыша была полностью разрушена от порывов ветра. Причиной этого стали недоработки допущенные в ходе строительства стропильной системы.

Глава администрации отметил, что благодаря оперативной помощи правительства Хабаровского края и личному контролю врио губернатора, деньги на ремонт кровли поступили из краевого бюджета своевременно. Полностью работу по восстановлению кровли планируется завершить в течение полутора месяцев. Начало ремонта затянулось из-за непогоды.

- Но время потеряно, его надо наверстывать. Предлагаю увеличить бригады строителей и в ближайшую неделю выполнить треть работ, погода уже позволяет это сделать, - дал поручение глава района Александр Наумов.

Кроме того, в поселке Токи состоялась встреча с руководителем ООО «Селин-ДВ», работающим по восстановлению пострадавшего жилого фонда поселка.

Директор обслуживающей организации Сергей Широков отметил, что в домах жилого фонда ветром были повреждены двери, окна, частично сорвана кровля. Все восстановительные работы проведены в срок.

- Осталось доделать кровлю на одном доме. Нам помешал очередной снегопад, но мы справимся в ближайшие дни. Затопления квартир мы не допустим, - доложил Сергей Широков.



