В Хабаровском крае началась акция «Дни защиты от экологической опасности»

В Хабаровском крае дан официальный старт общероссийской экологической акции Дни защиты от экологической опасности. Масштабное событие проводится в регионе ежегодно. Особенностью 2021 года станет «точечная» направленность мероприятий: более половины из них были предложены муниципальными районами и направлены на решение конкретных актуальных задач на местах.

Как отметили в министерстве природных ресурсов края, предложение в план мероприятий внесли все заинтересованные стороны: министерства и ведомства краевого правительства, муниципальные образования, федеральные органы исполнительной власти, общественные и экологические организации, учреждения культуры и образования, научные, профсоюзные и волонтерские объединения.

– Такое единение усилий – залог того, что нам удастся реально повлиять на сегодняшнюю экологическую ситуацию в регионе. Ежегодно жители края, представители предприятий, учреждений и организаций принимают активное участие в акции. Так, например, в 2019 году «Дни защиты от экологической опасности» в регионе объединили около 250 тысяч человек. В прошлом году, из-за эпидемиологических ограничений, большая часть мероприятий прошла в дистанционном формате, но все равно вызвало живой отклик, как у детей, так и взрослых, - отметил первый заместитель министра природных ресурсов края Андрей Стрельников.

Как было отмечено на встрече с журналистами, посвященной старту «Дней защиты от экологической опасности, масштабная акция продлится в регионе до 31 июля. Работа будет проводится более чем по 70 направлениям, согласно утвержденному плану мероприятий. В их числе проведение познавательно-игровых программ, встречи со школьниками и студентами края, конкурсы, викторины, фестивали, конференции и другие.

Так как 2021 год объявлен Годом водно-болотных угодий, отдельным блоком выделены мероприятия, посвященные "Дням Амура" и мониторингу состояния водных объектов региона. Сохранение таких местообитаний позволяет поддерживать и увеличивать численность редких видов животных и растений.

- Хабаровский край всегда был в числе лидеров общественного экологического движения, нам важно сегодня сохранить эти традиции и совместными усилиями активно развивать формы экологического образования, популяризации раздельного сбора твердых коммунальных отходов, социальной ответственности бизнеса, - подчеркнул директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов.

Познакомиться с планом проведения «Дней защиты от экологической опасности» можно на сайте министерства природных ресурсов края в разделе: Деятельность/ Экология/ Экологическое образование и просвещение.



