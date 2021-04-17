Команда "СКА-Нефтяник-2005" одержала победу на всероссийских соревнованиях

Команда хабаровской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник 2005» одержала победу на Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом среди юношей 15-16 лет.

Хабаровчане одержали семь побед в семи матчах. В финале в Иркутске на льду стадиона «Байкал» подопечные Германа Янцена обыграли сборную Иркутской области со счётом 6:2.

Лучшими игроками турнира оказались сразу три хабаровских спортсмена. Павел Пономарев, забивший 30 мячей, стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим игроком. Кирилл Рекунов стал лучшим защитником, а вратарь Владимир Усов был отмечен особым призом от организаторов.

- Результат оцениваю на отлично, получилось выложиться на турнире на все 100, финальный матч с хозяевами турнира был в формате упорной борьбы, но мы единственные, кто показали такое сплочение команды - именно это залог нашей победы, - рассказал тренер команды «СКА-Нефтяник 2005» Герман Янцен.



