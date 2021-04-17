Хабаровский ученый-аграрий: Огурец для нас больше, чем огурец

Гость редакции - Галина Антониевна Кузьмицкая, ведущий научный сотрудник отдела овощных культур и картофеля Дальневосточного НИИ сельского хозяйства Хабаровского федерального исследовательского центра ДВО РАН, кандидат сельскохозяйственных наук

- Ну что, Галина Антониевна, весна пришла - пора сеять.

- Да, 23 марта мы уже посеяли перцы и баклажаны. Причем раньше я обычно не придерживалась сроков сева по лунному календарю. Но в последнее время многие относятся к этому настолько серьезно, что и я решила воспользоваться. Посмотрим, что получится. А вообще, основная наша селекционная работа ведется по огурцам и томатам.

- Как же к ним присоседились перцы и баклажаны?

- Поскольку перцы и баклажаны - пасленовые культуры, как и томаты, то решили испытать и их. Ведь томаты здесь хорошо растут, несмотря на то, что у нас неповторимо тяжелый климат. Почему не попробовать другие культуры? Пока мы не ставим цель получить результат. Мы закладываем по перцам и баклажанам коллекционный питомник, чтобы изучать генетический материал сортов и гибридов.

- А семена вы откуда берете?

- Мы взаимодействуем с нашим старейшим и широко известным Всероссийским институтом растениеводства (ВИР, Санкт-Петербург). Обмениваемся селекционным материалом. Ученые ВИРа дали нам коллекцию томатов, перцев и баклажанов.

- В вашей коллекции чьи сорта?

- У ВИРа мировая коллекция генетических ресурсов. Мы уже третий год наблюдаем сорта перцев и баклажанов из Перу, Мексики, Голландии, Японии, США, России. Они хорошо у нас растут.

- Что значит «коллекционный питомник»?

- В коллекционном питомнике мы проводим полное фенологическое изучение культур: когда семена всходят, когда цветут, образуют плоды и т.д. Ведем биометрические, физиологические наблюдения. То есть смотрим массу плодов, делаем их описания, определяем наличие сахаров, кислот и прочих элементов.

- Однако дотошная у вас работа! А зачем это нужно?

- Чтобы выделить какой-то материал, который в последующем, возможно, будет использован в селекционной работе. Мы изучаем по 30-50 сортов, чтобы выбрать лучшее. Причем изучаем по два-три года, потому что год на год не приходится - погодные условия различаются.

- А обывательское представление о селекционной работе проще: взяли два сорта, скрестили - вот тебе и новый.

- Если бы так! Сначала «рисуем» будущий сорт: какие мы хотим придать ему свойства. На основании этого подбираем родительские формы - отцовскую и материнскую. Обязательно с учетом нашего муссонного климата. Потому что у нас здесь такой немыслимый инфекционный фон, которого нигде в России нет. В других регионах, проверяя будущий сорт на устойчивость к каким-то заболеваниям, делают дополнительное искусственное заражение. А у нас уйма всякой естественной заразы, причем зачастую проявляются самые агрессивные расы. Часто напрочь уничтожается весь урожай. Поэтому, работая над новыми сортами, мы первостепенное внимание уделяем их устойчивости к различным заболеваниям.

- Какие советы можно дать дачникам, занимающимся перцами и баклажанами?

- Не надо их сеять в очень ранние сроки. Некоторые думают: чем раньше посеять, тем раньше будет урожай. Рассада высаживается в грунт при достижении определенного возраста, то есть 55-60 дней от всходов.

- Почему именно такой желателен возраст?

- Рассада, как человек, должна пройти все положенные этапы развития: младенчество, отрочество, юность… В наших климатических условиях выращивать овощи надо на высоких грядах. Гряды желательно мульчировать соломой, травой или закрыть пленкой, лутрасилом. Это позволяет регулировать воздушно-водный баланс и избавляет от сорняков.

- Если у вас хорошо растут сорта овощей из других стран, значит, дачникам можно смело их покупать?

- Для эксперимента можно. А для урожая надежнее брать районированные сорта, то есть прошедшие научные испытания в наших условиях. Список районированных сортов можно найти в Интернете в справочнике Госреестра селекционных достижений. Там есть все культуры, которые допущены к выращиванию конкретно в дальневосточной зоне. Консультацию может дать и продавец в магазине, если он опытный и честный.

- Перейдем к огурцам. Рассказывали, что однажды в советское время огурцы выродились по всей стране из-за каких-то болезней. Устойчивыми и живучими оказались только сорта селекции ДальНИИСХа, выведенные Ольгой Николаевной Мигиной. И ее семена тогда покупали все аграрники от Калининграда до Владивостока.

- В этом есть и доля правды, и доля легенды. Наши сорта огурцов и по сей день являются самыми устойчивыми в России к основным заболеваниям - пероноспорозу, бактериозу и антракнозу. Заслуги Ольги Николаевны Мигиной в селекционном деле невозможно приуменьшить. Я безмерно благодарна и обязана ей всем - она была моим научным руководителем, под ее руководством я защищала кандидатскую диссертацию, отработала с ней около двадцати лет. Все, чего я добилась, во многом благодаря ей.

- Напомните ее сорта огурцов.

- Первые ее сорта «миг» и «каскад». Потом уже и я участвовала в выведении сортов «кит», «лотос», «хабар», «ерофей», «амурчонок». А когда Мигина ушла из жизни, мы довели последний ее сорт, «наследник», который был назван как бы в ее память и который был районирован в 2018 году. Причем «кит» и «лотос» районированы только для дальневосточного региона, а все остальные рекомендованы к возделыванию во всех зонах страны. Но хочу подчеркнуть - они только для открытого грунта.

А западные сорта огурцов в нашем агрессивном инфекционном климате не приживаются. Вообще! Мы много лет их испытывали. Они имеют очень хороший потенциал продуктивности, дают хороший первый, а то и второй сбор, но дальше начинаются проявления всех болезней, и чаще всего растение гибнет. А наши сорта намного устойчивее. На наших сортах отрастают боковые побеги, на которых и получается основной урожай. Причем идет долговременное плодообразование, вы собираете урожай до поздней осени.

- А что вы можете сказать про томаты?

- Томаты здесь растут разные. Помимо наших сортов районировано для дальневосточной зоны множество других.

- И тепличные сорта есть у вас?

- Тепличных сортов нет, потому что у нас нет зимних теплиц, есть только летние для выращивания рассады.

- Почему именно Мигина вывела столько удачных сортов?

- Отчасти это везение. В селекции без него никак. Но главное - она была целеустремленным человеком, очень квалифицированным, много лет занималась одной культурой.

- Сколько лет Мигина посвятила огурцам?

- Не меньше сорока лет. По сути, всю свою научную жизнь. Селекция - очень кропотливое дело. На создание одного сорта надо семь-восемь лет как минимум. Вот, к примеру, на мой последний сорт томатов «галант» ушло одиннадцать лет. Ведь в нашем климате можно наработаться до упаду, а потом один год все перечеркнет. У Мигиной так случалось. После «мига» и «каскада» она готовила сорт огурцов «оник». Хороший салатный белошипый сорт. Он был уже на выходе, но случилось лето с отвратительной погодой, и ей показалось, что оно перечеркнуло все ее замыслы. А у нас тогда проходила Всероссийская конференция селекционеров, и молодые ученые-ростовчане проявили интерес к этой разработке. И она ее отдала им. А через короткое время они выдали сорт «скиф». Правда, включили Мигину в соавторы.

- Чем вы занимаетесь сейчас?

- Селекцией огурцов и семеноводством. Выводим новые сорта.

- Зачем новые, если достаточно хороших старых?

- А вы полностью ими удовлетворены? Возьмем «миг» - замечательный сорт и на засолку, и поесть-похрустеть. Но он склонен к перерастанию. Урожай этого сорта надо собирать ежедневно. А если срывать раз в неделю, то вырастают «лапти». Ранний сорт «каскад» прекрасен во всех отношениях, но чуть погода подпортится, и он становится крючковатым. Сорт «дальневосточный-27» - ни к чему не придерешься, кроме одного - быстро желтеет. И так далее по всем сортам. А у новых сортов таких недостатков нет. При этом мы работаем над их устойчивостью к болезням. И над урожайностью, разумеется.

Огурцы - такая культура, которую все хотят собирать ведрами, и чтобы они были хорошими для консервации. Огурец, как я считаю, - наша национальная культура. Без огурца россиянин никуда: водочку закусываем огурчиком, картошечка обязательно с огурцом, мясо без огурца - не мясо, дача без огурцов - не дача… Для нас огурец больше, чем огурец. Поэтому нет предела совершенству.

- Очень даже согласимся.

- Интерес к нашим огурцам, скажу без скромности, большой и у дачников, и у фермеров. Китайские предприниматели, которые выращивают огурцы в Приморье, особенно полюбили наш «ерофей». Ушло то время, когда им нравились полуметровые плоды, сейчас ценят короткоплодные сорта. Очень заинтересовались нашими семенами предприниматели западных регионов страны. Можно бы и порадоваться, но нет порядочности в таком обмене. Ведь они не селекционеры, не ученые, которые бережно относятся к охране авторских прав.

Наши новые сортообразцы находятся сейчас на стадии перехода в сорта. Возможно, в этом году один образец будем передавать в государственное сортоиспытание. Если он за два года хорошо себя покажет, то комиссия будет решать вопрос о его внесении в государственный реестр.

- Перейдем к томатам.

- Институт занимается селекцией томатов с 1938 года. В пятидесятые годы был создан сорт «хабаровский розовый», и до сих пор он не утратил актуальности. Были еще сорта «хабаровский розовый-308», «хабаровский засолочный», «хабаровские сливки», «хабаровский ранний» и другие. Но они утеряны, так как не велось семеноводство. А по «хабаровскому розовому» и еще пяти сортам, созданным уже при моем участии, мы семеноводство ведем. Надеюсь, работа будет и дальше продолжаться, иначе пропадут многолетние достижения института.

- В процессе селекции на какие качества томатов вы обращаете внимание?

- На урожайность, вкусовые качества, биохимические показатели и обязательно транспортабельность. Чтобы дачник привез с дачи не кетчуп, а целые плоды.

- В советское время говорили, что из наших томатов не получается сок - в них мало сухих веществ. И на местных заводах его не делали. А хозяйки в домашних условиях делали.

- Я предполагаю, что тогда технология местных заводов не подходила под местные сорта. Из нынешних наших томатов сок получается без проблем. Надо просто подбирать сорта, какие лучше для сока, а какие для кетчупа или аджики.

- Кстати, про кетчуп. Наши хабаровские предприятия делают его из местных томатов или привозной томатной пасты?

- У меня был знакомый предприниматель, который обращался с предложением о поставках местных томатов для производства кетчупа. Но ему выдвинули конкретные требования, в том числе и по сортам. В общем, они не договорились, попытка не удалась. Ведь в крае не выращивают помидоры в промышленных масштабах, как это требуется производству.

- Вы говорили о семеноводстве. А в чем там проблема? Посеял - вырастил - собрал…

- Э-э, не так просто! Особенно с огурцами. В этом году у меня огромная проблема: как разместить их на сортоучастках. Огурцы - культура перекрестно опыляемая, значит, должна быть пространственная изоляция не меньше километра на открытой территории. Поля есть. Но боимся потерять урожай. Его раньше нас сворует население, да еще варварски уничтожит посадки. Ставить круглосуточную охрану на все участки накладно, но мы ее нанимаем. А что делать?

- А если договориться с теми же фермерами?

- Три фермерских хозяйства в разных районах края занимаются семеноводством огурцов по договорам с институтом. Они работают под нашим руководством, выполняют все научные рекомендации. Но это тяжелый, почти полностью ручной труд, поскольку нет техники для выделения семян из огурцов и послеуборочной их доработки. Вырастить - полдела, а где взять рабочих? Например, в Черняево фермер зовет на помощь и школьников, и пенсионеров, чтобы ложками вычерпать семена из огурцов.

- В 21 веке… ложками?

- А как иначе? Только у одного фермера есть некое оборудование, которым и он пользуется, и нас выручает. Но в основном труд ручной. Отсюда и высокая себестоимость семян.

- Неужели страна не придумала ничего лучше ложки?

- В западных регионах, например в Краснодарском крае, в Ростовской области, крупные фирмы занимаются семеноводством в больших масштабах. У них и механизация есть. А для мелкого производства ее нет.

- Что значит мелкое производство?

- Мы отдаем фермеру на выращивание семян, как правило, два сорта, учитывая пространственную изоляцию. Но на разведение их у нас восемь. Вот сейчас у меня болит голова, кому отдать на выращивание еще два сорта? Предлагаю, прошу - никто из фермеров не хочет. Хотя производство семян достаточно выгодно.

- Но ведь в советское время в крае были семеноводческие хозяйства. Они хорошо работали. К ним не было претензий. Куда все ушло?

- Да, были хорошие хозяйства. Ушли они туда же, куда ушли все совхозы и колхозы. В том же Святогорье района имени Лазо занимались семеноводством именно огурцов. Там были большие механизированные комплексы. А сейчас мы упросили только трех фермеров помогать институту. Старой техники не осталось, а купить ее фермеру не за что.

- Здесь требуется разъяснение. Раньше была система: институт - семеноводческое хозяйство. А сейчас что за система такая, вынуждающая вас искать каких-то помощников? Институт живет, селекция процветает, а размножение семян - опять же забота института?

- Если получен патент на сорт, то есть мы являемся его оригинаторами, то только мы имеем право заниматься его семеноводством. Либо кто-то по договору с нами и под нашим руководством. А наш институт еще не дошел до той стадии экономического развития, чтобы закупить комплексное современное семеноводческое оборудование. Частично оно у нас есть, но давнее. Конечно, хотелось бы обновления, но пока не по деньгам.

- А минсельхоз края мог бы подключиться к решению ваших семеноводческих проблем?

- Не могу сказать - не в моей компетенции. Хотя если говорить об импортозамещении, то на первый план выходят наши сорта и наши семена. Стало быть, и наши овощи. Точнее, должны бы выйти.

- Куда идут ваши семена?

- Наши семена покупают оптом и фермеры, и предприниматели, занимающиеся продажей семян дачникам, из Приморья, Амурской области, ЕАО. Наших сил хватает пока на обеспечение семенами сельхозтоваропроизводителей только Дальневосточного региона. Из западных регионов заявки есть, но я боюсь давать туда семена.

- Почему?

- Понимаете, не секрет, что до нынешнего года крупные семеноводческие фирмы занимались производством семян в странах, где хороший климат и дешевая рабочая сила, это Китай, это Вьетнам. Есть фирмы честные, но бывали нарекания на сортовое несоответствие. В связи с коронавирусной пандемией такое производство, скорее всего, значительно сократится. Но я боюсь даже предположить, что сделают западные фирмы с нашими селекционными семенами.

- Конкретный пример. Покупаю в магазине огурцы «ерофей», а на пакете надпись: произведены в Московской области.

- Это не наши семена, это подделка под наш сорт - фальсификат. Огурцы из этих семян вырастут, но я абсолютно уверена, что у них не будет качеств сорта «ерофей».

- Как же так?

- Система такая. Мы выращиваем элитные семена и оптом продаем их производителям. Они посеяли, получили урожай, и семена этого урожая будут иметь первую репродукцию. Они не имеют права использовать ее для дальнейшего производства семян. Только на товарное производство. А чтобы ежегодно выдавать семена первой репродукции, следует ежегодно покупать элиту. Ведь чтобы получить сертификат на семена, надо предъявить документы на происхождение первичного семенного материала. Наши фермеры именно так и работают с нами. А нас в этом плане тщательно контролируют разные службы. Поэтому когда покупают семена у нас, то они стопроцентно соответствуют сорту. А западные предприниматели как будут действовать? Купят и будут размножать до бесконечности под нашим брендом? Не знаю… Это же непоправимый ущерб имиджу института и нашим сортам. Особенно меня, мягко сказать, беспокоят бийские семена, которые подписывают нашими сортами. Но туда наши семена никак не могли попасть. Или такой пример. Открываешь прайс известной компании, занимающейся продажей семян, и видишь: огурцы, сорт «дальневосточный». А такого сорта нет. Есть сорта «дальневосточный-27», «дальневосточный-6», есть еще целая группа наших огурцов под таким названием. Я не понимаю, как они умудряются продавать семена под чужим и слегка искаженным названием? Как проходят контроль? Почему за такой фальсификат никто и никак не наказывает?

- Но есть же закон об охране авторских прав.

- Да, но закон об охране селекционных достижений у нас не работает. Это для нас очень больная тема. Ее обсуждают и в научных журналах. Такая беда по всей стране, когда авторы-селекционеры не могут защитить свои права, когда они не получают ни копейки за использование их сортов. Авторские права композиторов или писателей почему-то защищены. Я не думаю, что они вкладывают в создание своих произведений больше труда, чем селекционеры.

- Почему же вы молчите?

- Мы не молчим. Я поднимала вопрос на разных уровнях, но мне отвечали, что есть много более важных дел. Хотела попробовать судиться, но меня быстро осадили. Дескать, фальсификацией наших семян занимаются очень крупные и богатые фирмы, судиться с ними - себе дороже. Институт намерен заниматься этим вопросом, но как - пока мы не решили.

- У вас есть генномодифицированные сорта?

- Нет. Это очень дорогостоящее удовольствие. У нас нет специалистов для такой работы, нет лабораторий. Да и необходимости нет по большому счету. И вообще, генномодифицированные сорта в нашей стране запрещены.

- Вы участвуете в обучающих семинарах, которые проводит краевой минсельхоз. Чему учатся фермеры?

- Всему. На последнем семинаре рассказывала о технологиях выращивания картофеля и овощных культур, о сроках сева и нормах расхода семян, о гербицидах, инсектицидах, фунгицидах. Показывала наши новые сорта овощей.

- Насколько грамотны наши фермеры?

- Есть грамотные, но есть абсолютные новички, которым все в диковинку, которые даже не знают о существовании нашего института. Мы можем оказывать им консультационную помощь, можем по договору организовать сопровождение на длительное время. Овощеводством занимаются немногие фермеры - хлопотное это дело. Хотя в советское время все росло на наших полях - и капуста, и огурцы, и помидоры, и морковь, и свекла. Но тогда было плановое хозяйство. А сейчас…

- Какие у вас есть желания?

- Нам бы технику обновить. Есть и другая проблема. Из-за территориальной удаленности мы не можем вживую общаться со своими коллегами из других регионов. Конечно, отсылаем свои научные доклады, участвуем в видеоконференциях. А вот посмотреть своими глазами не можем. Вы задаете мне вопрос: как строится селекционная работа в других регионах? А я не знаю как, я нигде не была.

Была проблема с кадрами, но многое изменилось, к нам сейчас приходит молодежь. Хотя это не аграрники, а из других сфер, их надо еще обучать. Аграрников готовят в Приморье и в Амурской области, но к нам специалисты оттуда не приезжают. Мы не можем их обеспечить жильем. Хотя была идея готовить специалистов в Хабаровске.

- Интересно, на какой базе?

- Собирались открыть сельскохозяйственную кафедру в ТОГУ. В прошлом году этот вопрос активно муссировался, мы даже пытались помочь составить программу. Вроде бы и краевой минсельхоз, и губернатор Сергей Иванович Фургал поддерживали. Мы надеялись, что в минувшем сентябре уже будет первый набор студентов. Особенно нам хотелось бы получить специалистов агрономического профиля. Но идея открыть кафедру заглохла.

- А в плане селекции?

- В плане селекции у меня единственное желание: чтобы наши сорта сохранились на долгие годы в том количестве и в том сортименте, который есть. Мне дороги пять сортов томатов моей селекции – «дуняша», «амурский утес», «заря востока», «галант», «клад». Очень хочу, чтобы остался мой след в дальневосточной сельскохозяйственной науке.

Раиса Целобанова