101 год назад в Хабаровске бились за идеалы и предавали их

Пятое апреля 1920 года в истории Города воинской славы - пожалуй, единственный эпизод, который можно назвать «боевым». И до и после этого власти в Хабаровске менялись хоть и регулярно, но мирно. В пролившейся тогда крови сотен хабаровских обывателей и военнослужащих виноваты интервенты.

Прикрываясь лозунгом «разоружения», японцы лупили беглым артиллерийским огнем по городским кварталам. Панику добавлял плотный пулеметный огонь и хорошо координируемые действия солдат японской императорской армии. На их фоне успешные действия отдельных частей красных не меняют ситуацию. Хабаровск был потерян к вечеру 5 апреля.

Трусы и шкурники

Все началось с паники в «верхах» - председатель Хабаровского военно-революционного штаба Булгаков-Бельский в 10 часов удрал из штаба (он располагался в кадетском корпусе, ныне комплекс зданий штаба ВВО на ул. Серышева) на пришвартованный у города корабль.

Часть бойцов, в большинстве своем из бывших колчаковцев, была просто разоружена. Японцы отправили их в лагерь - угол нынешних улиц Постышева и Гамарника. Там пленные содержались во вполне человеческих условиях: кормили не очень обильно, но регулярно. И даже музыка была - строевые занятия под полковой оркестр. Когда власть опять переменилась, этих бойцов распустили по домам.

Весь день и до утра следующего полит-говорун Постышев суетился, черт-те где шарахался, спал, ел и скрывался на третьем этаже кадетского корпуса: «Я взял жену и пошел с ней на квартиру, запер все двери. Оба измученные, мы крепко заснули. Мы хотели поспать только до рассвета. Но мы так крепко заснули, что проспали до утра». Далее он отсылает супругу за едой, а сам в это время сбегает на левый берег, в деревню Владимировку: «Застал там наши отступавшие части в состоянии полного хаоса, разброда и дезорганизации. Собралось наших партизан примерно тысячи две».

Да?! А кто в этом виноват? Комиссар Постышев дрых, «слабо командующий» войсками Хабаровского военного района Булгаков-Бельский сбежал. Отцы-командиры - пуля плачет.

Ударная сила

Пока бывший комиссар Тунгусского партизанского отряда прятался и морально страдал, командир Иван Шевчук воевал. Сумел на броневике уйти от преследования. После остановки бронемашины (кончилось горючее) от Тифонтаевской мельницы (ныне угол улиц Советской и Калинина) огородами и оврагами проломился в район железнодорожного вокзала. Где партизаны вместе с бойцами морской роты Бычкова прикрывали эвакуацию имущества, размещенного в 90 с чем-то вагонов. Несли потери, ходили в контратаки, но обеспечили отход: через мост на левый берег сумели вывезти порядка 85% запасов, в том числе вагоны с аэропланами и санитарный поезд.

Партизанские отряды Кочнева и Федотенко-Вредного сожгли две казармы противника вместе с солдатами. Свирепо дрались и интернационалисты - в разгар боя Шевчук бросил китайскую роту в наступление. Не помогло. Более организованные и лучше обученные японцы сломили сопротивление партизан и моряков. В этом бою интервенты блокировали и практически полностью уничтожили взвод Хорышева.

Люто бились бойцы стрелкового полка красного командира Акселя. Кстати, бывшего колчаковского офицера, как и, прости господи, «главком» Булгаков-Бельский. Умелые распоряжения и хладнокровие товарища Акселя спасли подразделение от разгрома - солдаты до темноты защищали здание кадетского корпуса. Когда уже не было сил держаться, солидные денежные суммы из штабного сейфа были распределены по заплечным мешкам бойцов. Неся в руках ящики с боеприпасами, побитые, но не сломленные стрелки краскома Акселя отступили по льду на левый берег. Именно так указывают очевидцы - вышли организованно, с боковым и тыловым прикрытием, с винтовками за спиной. Жму вашу руку, товарищ Аксель!

Все лучшее для боя

Партизаны Ивана Шевчука в полном порядке, отстреливаясь и отругиваясь, стали прорываться в сторону Красной Речки, попутно прихватив брошенные паникующими красными частями пушки. Командир не спит и не рефлексирует, его бойцы, видя достойный пример, не сдаются. Отступившие за Красную Речку бойцы очухались и 18 апреля кинулись в контратаку. С налетами, засадами и прочей партизанщиной было хорошо!

Противостоять армейским частям интервентов, прикрытых артиллерийским огнем, не получилось. И сил было маловато, и опыта планирования операций хотя бы дивизионного уровня не было. Отбить Хабаровск не вышло, дело кончилось очередным фиаско. И в преддверии ледохода с Красной Речки началась эвакуация основных сил на левый берег.

Первыми по льду ушли бойцы товарища Ярошенко. Каждый из них утащил под мышками по два трехдюймовых снаряда. При отходе партизаны старались прихватить нужные и полезные вещи…

Партизаны Шевчука идти на соединение с основными силами решили в мае. Сколотили плоты, погрузили пушки и поплыли. Командование, которое оказалось на левом берегу, тут же наложило «лапу» на внезапно обретенную артиллерию. Иван Павлович на такой наглый «отжим» отреагировал вполне понятно, рявкнув на командующего фронтом Серышева: «Где мои пушки?!».

А в морду?!

Серышев вынужден был оправдываться, дескать, пушки не собственность Шевчука, а принадлежат рабочим и крестьянам и сейчас находятся в распоряжении начальника боевого участка Алексея Флегонтова. И когда понадобится, то и его партизанский отряд прикроют. Комиссар Постышев так описывает реакцию партизана: «Иван Павлович молча покрутил головой и согласился».

Само спокойствие оказался Шевчук, а мог ведь и в рожу заехать! Характерный был человек, в свое время лихо отрихтовал физиономию Булгакова-Бельского. Пушки отдал, но серьезные козыри в виде собственной команды тяжелого оружия Иван Павлович все равно держал при себе.

Как партизан-боевик Шевчук смотрел на горе-начальников, которые профукали Хабаровск 5 апреля 1920 года? Как унтер-офицер на вошь! Благо в Первую мировую войну дослужился именно до такого звания и имел статус георгиевского кавалера. «Городу доверять нельзя, различной сволочи тут много. Японских войск стоит целая дивизия, а японцев мы знаем», - еще в марте 1920 говорил партизан Шевчук.

5 апреля красные потеряли массу тяжелого вооружения, в том числе гаубичный дивизион, бронеавтомобиль, бронепоезд, без малого четверть запасенного продовольствия и кое-что из войскового имущества, не считая большого количества стрелкового вооружения.

Кто виноват?

И не надо говорить про внезапность выступления японцев! Все признаки надвигающейся беды проглядывались в поведении интервентов. Но до проверки и анализа поступающих данных соответствующим службам красных было недосуг. Служащие хабаровской контрразведки по «бухому» делу с саблями наголо гоняются за дамочками и на требование прекратить безобразия кидают гранату - это напротив военно-революционного штаба. Всем хотелось все и сразу. В марте 1920 года в Хабаровске сплошной чередой шли банкеты, презентации, парады. И митинги, переходящие в обещанные «грандиозные вечера».

И тут такое - интервенты выступили и выбили красных. Неожиданно так, подло-то как! Хорошо, что попытки японских частей высадиться на левый берег Амура ничем не увенчались. Артиллерийским огнем красные части парировали атаки канонерок Амурской флотилии, которые захватили японцы. Пехотные части срывали попытки интервентов высадить десант.

Что делать?

Катастрофы из-за выступления японцев 4-5 апреля 1920 года в Приморье и Приамурье не произошло. Красные пропустили серьезный удар, но устояли на ногах. Японцев в Амурскую область не пропустили. Отступили, сохранив при этом большую часть сил и средств, которые позволили в кратчайшие сроки ликвидировать «Читинскую пробку».

И далее победы по нарастающей. Японцы покинули Приамурье осенью 1920 года, в Хабаровск и Иман вошли войска Народно-революционной армии Дальневосточной Республики. Но сторонники белой идеи - Молчанов, Дитерихс, Вержбицкий и иже с ними еще не навоевались. Вот и продолжилось еще два года на Дальнем Востоке кровопролитие.

Андрей Дунаевский

Что делали партизаны после 5 апреля? Прихваченные партизанами Шевчука при отступлении из Хабаровска трехдюймовые орудия «заговорили» с Красной Речки 16 апреля 1920 года – были обстреляны дальние выселки. За два часа было выпущено без малого 300 снарядов. При артобстреле ни один интервент не пострадал. Но повредили антенну хабаровской радиотелеграфной станции - здание по современному адресу: улица Краснореченская, 124а.

Что делала Народно-революционная армия после 5 апреля? 20 апреля 1920 года, скорее всего, команда минеров из бывшей морской роты Бычкова обрушила два пролета Амурского моста. Работы по восстановлению моста обошлись в 750 тысяч рублей. 22 марта 1925 года было открыто движение. По делу Ревштаба прифронтовой полосы Приморской области с конца апреля по начало мая разбиралась следственная комиссия с чрезвычайными полномочиями. Ограничились констатацией фактов и резолюцией: «необходимо привлечь к ответственности отдельных агентов и исполнителей воли Ревштаба».

Что делали японцы после 5 апреля? Японцы приступили к планомерному уничтожению вооружения и боеприпасов. На правой стороне моста забили пути порожняком и сожгли деревянный настил. На рассвете 8 апреля взорвали погреба Минного городка Амурской речной флотилии - ныне это территория, примыкающая к улицам Воронежская и Совхозная и Березовскому шоссе. В этот раз материальных ценностей и зданий уничтожено на 750 тысяч рублей золотом.