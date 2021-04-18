Более млрд рублей выплатили с начала года семьям с детьми в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается реализация национального проекта "Демография". В регионе одним из его направлений является финансовая поддержка семей при рождении детей. На эти цели в 2021 году предусмотрено более 4 млрд рублей. В первом квартале выплачено 1,1 млрд рублей.

Так, по данным министерства социальной защиты населения края, ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка получили 11014 семей, на общую сумму 498,1 млн рублей. Мера поддержки назначается семьям, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. В 2021 году это 32492 рубля на каждого члена семьи - выплачивается до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. На детей, рожденных в этом году, размер выплаты составляет 16372 рубля. Также на первенцев предусмотрена единовременная выплата. Ее размер сейчас составляет 32744 рубля. В первом квартале на эти цели направлено 36,6 млн рублей. Поддержку получили 922 семьи.

Ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей получили 9382 семьи на 10 112 детей. Общая сумма расходов краевого бюджета составила 501,4 млн рублей. В 2021 году размер выплаты составляет 16580 рублей. Она назначается при условии, что доход на одного члена семьи не превышает 39073 рубля и выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет.

Еще одна мера поддержки, предусмотренная для дальневосточников: региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Ее размер составляет 30 % от величины федерального капитала. В этом году он равен 191,8 тыс. рублей. Такой размер предусмотрен для детей, рожденных в 2021 году. В первом квартале капитал получили 1070 семей, из них 460 семей распорядились средствами на общую сумму 75,99 млн рублей.

Региональный проект затрагивает не только сферы финансовой поддержки семей с детьми, но и помощь супружеским парам в преодолении бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения. За первый квартал 2021 года проведено 243 процедуры ЭКО на общую сумму 25,34 млн рублей.

Обратиться за назначением мер поддержки можно в центр соцподдерджки населения по месту жительства, а также МФЦ. Кроме этого можно воспользоваться электронным сервисом "Услуги27".



