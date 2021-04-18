Драмтеатр Комсомольска-на-Амуре едет на гастроли в Хабаровск

Впервые за последние десять лет спектакли увидит хабаровский зритель. В свою очередь, краевой театр драмы представит свои постановки в Комсомольске-на-Амуре и Амурске.

Обменные гастроли продлятся с 13 по 16 мая. За это время на сцене Хабаровского краевого театра драмы комсомольский драмтеатр покажет спектакль в стиле Grunge "Леди Macbeth Мценского уезда", сказку "Алиса в стране чудес", постановку "Эти свободные бабочки", а также две комедии: "Чисто семейное дело" и "Вы не по адресу".

В свою очередь, артисты Хабаровского краевого театра драмы покажут спектакли в городе Юности. Запланировано семь постановок: трагикомедия "Собачье сердце", драма "Яма", музыкальная сказка "Василиса Прекрасная", диалоги из прошлого "Мой бедный Марат", шоу "Только для женщин" и две комедии - "Палата бизнес-класса" и "Тест Тьюринга".

А 12 мая хабаровские артисты заедут в Амурск, где сыграют два спектакля: "Палата бизнес-класса" и сказка "Василиса Прекрасная".

Напомним, учреждения культуры края возобновили гастрольную деятельность после снятия антиковидных ограничений. На май также запланированы обменные гастроли хабаровского ТЮЗа. с 18 по 23 мая артисты представят "Сказку о мертвой царевне", "Цацики идут в школу", "Клубочки моточки" и "Старший сын" в Томске. В свою очередь, на хабаровской сцене будет работать Томский ТЮЗ.



