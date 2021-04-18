В Хабаровском крае растет символ верности и постоянства

Мужчина, подаривший своей женщине крылья, никогда не будет носить рога…

Очень верное высказывание, причем испытано на себе! Но хотя символ верности и постоянства - василек, крылья все-таки надежнее, не правда ли? Василек - скромный цветочек, предполагаю, нравится всем без исключения.

Особой популярностью с давних времен он пользуется в Германии. Василек был любимым цветком императора Вильгельма и его матери Луизы. Ему отдавала предпочтение и принцесса Шарлота, будущая императрица России Александра Федоровна. Согласно старинному преданию, голубые васильки - маленькие осколки неба, в которые влюбилось золотистое поле ржи.

Удивительно, но именно этот сорт произрастает вместе с рожью всегда! Хотя василек насчитывает более 500 разновидностей. В некоторых странах раньше пугали детей, чтобы те не ходили на поля и не топтали рожь: «Если будете рвать васильки, - говорили им, - то придет ржаной козел, схватит вас и убьет рогами!» Во Франкфурте-на-Майне на Васильковой улице существовал дом «Ржаной волк».

Считалось, что в васильке живет леший и он всегда нападает на ленивых работников. В Бельгии василек - эмблема свободы.

Говорят, русское название произошло от имени Василий. Молодого парня, по легенде, загубила русалка. В память о нем и назван цветок. А вы знаете, как забавно распространяются семена этого растения? Не поверите - они ползают! Ползают при помощи хохолка и волосков!

Листья обладают ароматом мяты, гвоздики, лимона и используются как приправа, применяются при приготовлении колбас, напитков, консервов. Засушенные цветки - мочегонное и желчегонное средство. В старину из растения готовили чернила и краситель для шерстяных тканей. Интересно, правда ли? Ой, быстрей бы лето...

Ирина Оркина