В Комсомольске-на-Амуре появится своя студия телевидения

Репортажи о жизни комсомольчан в скором времени появятся в новостных выпусках телеканала «6 ТВ». Обращения об этом регулярно поступают врио губернатора Хабаровского края.

- Комсомольчане неоднократно обращались ко мне с просьбой возобновить вещание городской студии телевидения. Писали в социальных сетях, звонили на «прямую линию», направляли письма. В Хабаровске есть свой телеканал, в Амурске. А в Комсомольске-на-Амуре – нет. Это город президентского внимания, инженерная и промышленная столица Дальнего Востока. Конечно, здесь должно быть собственное телевидение, - заявил Михаил Дегтярев.

По поручению главы региона была проведена подготовительная работа, итогом которой стало подписание соглашения между администрацией Комсомольска-на-Амуре и ООО «СЭТ Медиа» - учредителем и вещателем телеканала «6 ТВ».

Сейчас телеканал «6 ТВ» в Комсомольске-на-Амуре включен в пакеты кабельных операторов ТТК и Ростелеком. До 1 мая запланировано подключение к пакету оператора МТС. Вещанием удастся охватить около 89% жителей города Юности.

По будням в 19 часов 30 минут комсомольчане смогут увидеть получасовой эфир новой городской студии телевидения – новостной блок и актуальные интервью. Готовить их будет коллектив корпункта из семи человек. Начать вещание планируется 1 июля.



