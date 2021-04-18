Как в Хабаровском крае правильно добыть харзу

В своих охотничьих заметках кандидат сельскохозяйственных наук Леонид Тимченко не только рассказывает случаи из жизни, но и дает весьма практические советы по лесной жизни. В этот раз он поведает об особенностях национальной охоты на мелкого пушного зверя. В том числе и с использованием такого инструмента, как бензопила.

Следы на снегу

Ближние от избушки участки угодий были обловлены капканами. Пушнины, особенно соболя, в тот сезон оказалось маловато. Решил переместиться на более дальние угодья, в верховья. Путь прокладывал дугой, чтобы было ближе возвращаться вечером в зимовье. Перевалил на другую сторону хребта, спустился в неглубокий распадок и вышел на тропку.

По следам определил, что здесь обитает редкий хищник - харза. Как и у соболя, двойной скошенный отпечаток, но значительно крупнее. Ее еще называют уссурийская куница, дальневосточный эндемик. Предпочитает жить в глухих местах, не посещаемых человеком. У взрослого зверька длина тела может достигать до 80 сантиметров, таких же размеров и хвост. Мех короткий, жесткий. Голова, нижняя часть тела и пышный хвост темного окраса, тело желтоватое. Расцветка и размеры хищника впечатляют. Особенно завораживает вид харзы, бегущей по веткам кроны деревьев. Невольно проникаешься уважением к кунице.

Следуя вдоль ее тропки, подбирал место для установки капкана. Подходящей оказалась старая поваленная ель, где под след установил ловушку. Капкан двухпружинный второго номера, цинковым тросиком толщиной 2 миллиметра привязал к сучку. Сверху ловушку накрыл специальной бумажной салфеткой и, слегка прикрыв снегом, восстановил след харзы. Для придания давности отпечатку сверху распылил крошки коры и мха.

На проверку этого участка вышел через два дня. Здесь ждала удача - снял двух соболей. Подходя к ели, увидел взбитый круг земли, снег перемешан листьями с травой. Пустой окровавленный капкан валялся в стороне. Сообразил, что допустил ошибку. Для отлова такой сильной хищницы ловушку надо крепить к потаску. Жесткое крепление помогает хищнику вырвать лапу из капкана. Исключение составляет только случай, когда дугами схвачены подушечки лап с когтями. Следы вырвавшейся куницы привели к норе у основания толстого дерева, но капканы простояли безрезультатно, харза ушла с участка.

Барсук - это не только мех!

Прошел год или больше. Путик с капканами шел от избушки вверх по склону хребта. Приметным было одно местечко, где из года в год всегда ловил по соболю. Небольшой увальчик густо зарос кедром, елью и пихтой. В центре лежал толстый ствол старого кедра, по которому ежегодно пробегали соболя. Поставил капканы и в этот сезон. Приманку, тушку белки, прикрепил рядом на сук. Но соболь не появлялся. Со временем валежину с капканами слегка припорошило снегом. Это была самая лучшая маскировка для ловушек, да и мои следы засыпало. Через неделю на этом месте я поймал свою первую харзу.

Каждый сезон охоты я начинал с отлова барсуков. Хороший мех, лечебный жир. Более всего в этом зверьке я ценил мясо. Нежное, мягкое, ароматное и питательное. Норы свои барсуки рыли на возвышенных местах или в склонах, создавая колонии до тридцати убежищ. Капканы выставлялись на входах только в те норы, где готовились к зимней спячке.

При очередном обходе таких поселений издалека увидел рыжее пятно добычи, висевшее на кустах у норы. Подумал, что попалась лиса, забредшая в лес за мышами. Приблизившись, увидел, что это харза. Она тоже решила угостить себя барсучатиной, но не повезло хищнице. Удивило, что почти на каждой лапе у нее было по капкану. По следам видно, что попавшись в одной норе, полезла во вторую и, снова вырвавшись с капканом, пошла в третью. По какой-то причине эта особь потеряла присущее ей чувство опасности и поплатилась за это.

Обмануть и выжить

В следующий сезон охоты я жил в большом уютном доме, ранее бывшем кордоном лесника. Удобная настоящая кровать, теплая семиколодцевая печка давали полноценный отдых, в отличие от избушки с нарами и железной печуркой. На участки выезжал на «джипе» ГАЗ-69. Капканы были раскинуты по пойме ключа, где в основном обитали колонки. Двигаясь по путику, заметил в стороне хорька, необычно ведущего себя. Он засовывал голову в полую нетолстую валежину и, громко цикнув в нее, бежал к другому концу. Так он повторил несколько раз. Оказалось, так колонок добывал себе мышек на пропитание.

Пройдя с километр, увидел лежащего поперек поваленной липы колонка. Распластанная тушка была неподвижной. Все ясно, кто добыл зверька и положил его. Прежде чем подойти, выстрелил по добыче мелкой дробью. Тушка подскочила и в момент исчезла. Липа оказалась лопнувшей вдоль при падении, а колонок лежал сверху, высматривал и ловил живших в трещине грызунов.

По ручью спустился почти до границы своего участка и попал на тропу харзы. Выставив под след капкан, вернулся назад, чтобы своими следами не вспугнуть чуткую хищницу. В то время у меня гостила жена с внуком. Поэтому поехал проверить это место только через несколько дней. Проехал по зимнику насколько было возможно, далее пошел пешком.

Когда харза поймалась, она стала уходить с потаском. Зацепившись в кустах, перекрутила тросик и ушла с капканом. Пройдя метров 100, я услышал звяканье капкана с убегающей хищницей. Увидеть ее не удалось из-за упавших деревьев с густой кроной. Проходя по участку, обнаружил, что он весь в следах харзы. Видно, что здесь она жила давно.

Сладкая жизнь

Внимание привлек сухой толстый ствол ясеня с дуплом в вершине. Рядом стояла нетолстая пихта, исцарапанная когтями зверька. Стало ясно, что харза живет здесь. Осталось малое - добыть ее. Проблему надумал решить с помощью недалеко работающих заготовителей дров (была слышна работа бензопилы). Соблазнил их сухим толстым стволом дерева. Мужики пилят, а я стою с ружьем наготове, все внимание на дупло. Когда огромное дерево начало падать, мне пришлось в спешке отступить назад.

Тут произошло необъяснимое. В голове раздался сильный звон, а из глаз в снег падали крупные капли. Стоял встревоженный, ничего не понимая. Рухнувшее дерево оказалось внутри гнилым, и мужики, махнув рукой, уехали, сказав при этом: «Ищи своего зверя в дупле». Все это я слушал как во сне, голова раскалывалась. Слева от себя увидел длинный прут краснотала, изогнутый дугой. На конце его виднелась замороженная острая почка. Талина еще по инерции раскачивалась.

Оказалось, что я в момент отхода левой ногой толкнул прут, а он при обратном движении почкой попал мне в ухо. Редчайшее событие, но все же произошло. Я подошел к трехметровому обломку вершины и, засунув руку в дупло, повернул ее. Ладонью ощутил что-то липкое. Понюхав кисть, уловил тонкий аромат дикого меда.

Вот и разгадка! Харза нашла эту борть и питалась медом. Собранные остатки меда составили почти 1 килограмм. Удивили соты - они были очень тонкими, почти прозрачными, а мед янтарным.

Завернув добычу в листья папоротника, вернулся к машине и уехал домой. Жена сразу уложила меня на диван и налила в ухо водки. Перетерпев жгучую боль, быстро собрались и уехали в Хабаровск. Приехали в вечернее время и обратились в дежурную больницу.

Приняли сразу. Врач-крепыш с армейской выправкой резюмировал: «Ну что, браток, дырка есть дырка, ни отнять - ни добавить. Скажи спасибо, что вовремя обработали ухо. В случае заражения пришлось бы отрезать голову».

Юмор воспринял положительно. Вот на этом и закончились мои знакомства с прекрасным обитателем нашей дальневосточной тайги - харзой.

Леонид Тимченко, Вяземский район