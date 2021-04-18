Хабаровчан будут переселять в «Дом дальневосточника»

Гость редакции - Вадим Константинович Заусаев, доктор экономических наук, профессор, член экспертно-консультативного совета при губернаторе Хабаровского края

- Прошла информация про «Дом дальневосточника», идею которого недавно вы предложили общественности для обсуждения.

- Уход от «хрущоб» еще в 80-е годы предложил Михаил Иванович Леденев – легендарный хабаровский ученый-экономист. Он говорил о задаче формирования постоянного населения на Дальнем Востоке. О необходимости создавать для него особые условия. В том числе чтобы каждый желающий имел родовое гнездо. Что мы переросли «хрущобы», пора уходить в свой дом на своей земле.

- Его идея была хоть как-то поддержана?

- Ну что вы говорите, нет, конечно! Но в 90-е годы и далее вокруг Хабаровска появилось множество коттеджей. Значит, идея была не на пустом месте: свой дом на земле для горожанина – действительная потребность. Но их строили богатые люди.

- Стало быть, вы решили возродить идею Леденева?

- В конце марта на экспертно-аналитическом совете при губернаторе края рассматривался вопрос о социально-экономическом развитии края. Я посчитал необходимым заострить тему своего дома для дальневосточников и выступил с презентацией. Назвал ее так: «Развитие деревянного домостроения как национальная идея сбережения российского Дальнего Востока».

- А откуда появился термин «Дом дальневосточника»?

- Я использовал его в презентации.

- Что это такое в вашем понимании?

- 12 или 15 соток земли, чтобы поставить дом на 100-120 квадратов с местом для стоянки машины, с детской площадкой, с хозпостройками, с садом-огородом. Земля должна предоставляться бесплатно, вблизи городов или поселков. Инфраструктурное и социальное обустройство государство должно взять на себя. Чтобы решить проблему закрепления или привлечения населения, государство должно взять на себя еще и половину нормативной стоимости такого дома. Причем это может быть второй дом, если у человека уже есть квартира. Мы же знаем, есть немало россиян, которые строят второй благоустроенный дом на летний период проживания.

- Откуда взять такие деньги?

- Государство сегодня вкладывает огромные деньги в набережные и прочие красивые объекты. А надо вкладывать в полезные дела, в человека, в его насущные потребности. И второе: идея с домом может решаться поэтапно, начиная с малого, тогда расходы будут приемлемыми для бюджета.

- Почему вы говорили именно о деревянном домостроении?

- Дом из дерева – это наша история, наша культура. Это экология. Вон в Японии только из дерева строят дома. У этой идеи есть и вторая сторона. По бумагам у нас хорошие лесные ресурсы, хотя реально этого нет. Давным-давно лесоустроители доскональную работу по оценке лесных запасов не проводили. Некоторые с высоких трибун заявляют, что на Дальнем Востоке 50 процентов лесных ресурсов России. А мы говорим, что здесь всего 25 процентов. Из них половина – в Якутии, где лес более низкого качества, чем у нас.

Но предположим, что лес у нас еще есть. Чтобы сохранить население Хабаровского края, надо сохранить лесную промышленность. Главное, чтобы была переработка древесины для внутреннего рынка.

«Дом дальневосточника» не обязательно деревянный. Но я назвал деревянное домостроение, потому что надо решать проблему лесной промышленности. Нам надо формировать внутренний рынок, чтобы лесная промышленность удовлетворяла прежде всего его.

Деревянное домостроение – это новые технологии. Вы знаете, что за рубежом из деревянных конструкций уже строятся 22-этажные здания? Почему в Норвегии, Германии, Канаде, Америке стимулируется развитие деревообработки? Потому что это забота об экологии. Но самое главное: нефть, уголь, газ – невоспроизводимые ресурсы. Лес во всем мире давным-давно воспроизводится искусственно.

- Почему вы в своей презентации не ссылаетесь на решение президента Путина о полном запрете экспорта круглого леса и развитии лесопереработки?

- Полный запрет без внутреннего рынка – это неправильно. Ведь уже было подобное. В 2007 году российские чиновники приняли решение развивать деревообработку за счет запрещения экспорта необработанной древесины. Наметили ввести запретительные пошлины. Сначала в 20, затем в 25, потом сказали о 80 процентах.

- 25-процентная пошлина сыграла свою роль?

- «Сыграла». Лесозаготовители делали «лафет» и продавали кругляк под видом пиленой древесины уже без пошлины в 25 процентов.

- Что значит «лафет»?

- Это когда с бревна с двух сторон снимается горбыль. И все отчитывались: мы поставляем на экспорт пиломатериал!

- А 80-процентная запретительная пошлина?

- После информации о ней наши главные покупатели - японцы - стали отказываться от нашей древесины, найдя ее в Новой Зеландии, в Чили. Нам ничего не оставалось, как перейти на китайский рынок. Китай вначале держал неплохую цену, но потом опустил ее донельзя. В итоге мы оказались без выгодного японского рынка, а запретительную пошлину в 80 процентов так и не ввели.

В прошлом году опомнились и опять заговорили о полном запрете экспорта необработанного леса с 1 января 2022 года и о глубокой его переработке.

- Ваша идея – это ведь тоже внутренний рынок.

- Прежде всего внутренний.

- Как на совещании была воспринята ваша идея?

- Очень хорошо! Все члены экспертно-консультационного совета и врио губернатора двумя руками «за». Я понял, что понравилась сама суть «Дома дальневосточника» как национальной идеи сбережения российского Дальнего Востока. Дегтярев сразу сказал, что это станет флагманским проектом Хабаровского края. Тут же дал команду минэкономики края сделать (если я правильно понял) к 2025 году десять тысяч деревянных домокомплектов.

- А кто будет их делать? Есть ли опыт такого производства?

- Сложный вопрос. Исполнять проект придется, быть может, даже не пять, а все десять лет. А опыт есть. И на Дальнем Востоке, и в России есть. Но опыт примитивный. Я знаю, еще в 2002 году один предприниматель из Комсомольска поставлял самые простые домокомплекты в Корею. А мы говорим об индустриальном производстве. О современном заводе с конвейерным производством, который выпускал бы домокомплекты модульного типа, из которых можно собирать дома разной этажности, разной конструкции. Как это делается в автомобилестроении – проект один, а на его базе множество видов машин. Так и здесь.

- Наши действующие предприятия «Римбунан Хиджау», «Аркаим», деревоперерабатывающий завод в поселке Березовом могут включиться в такую работу?

- Если захотят, если будут заинтересованы, смогут. Поэтому я попросил создать рабочую группу из представителей всех заинтересованных краевых министерств для подготовки предложений по проекту. Попросил провести круглый стол с детальным обсуждением вместе с лесозаготовителями, лесопереработчиками, строителями. Надо со всех сторон посмотреть на ситуацию, потому что будет (я в этом уверен!) очень много препонов. Все, кто строит традиционные, в том числе панельные, дома, будут против. Все, чье производство настроено не на деревянное домостроение, могут ухватиться за «Дом дальневосточника», но не из древесины. Это тоже неплохо: пусть строят из кирпича. Еще будут проблемы по архитектуре, по выделению земли. Но самая большая, самая главная проблема – это закрепление людей на Дальнем Востоке.

- Как-то смущает цифра в десять тысяч домокомплектов…

- Мы ведь не зря называем «Дом дальневосточника», а не хабаровчанина. Внутренний рынок не значит только Хабаровский край. Если запустим индустриальное производство деревянных домокомплектов, то их можно отправить и в соседние регионы, и на экспорт – все восточные страны любят дерево. Я предполагаю, спрос будет колоссальный, лишь бы не опоздать с производством.

- Ваше предложение органично входит в решение президента Путина о полном запрете экспорта круглого леса уже со следующего года, о развитии деревопереработки и спроса на внутреннем рынке.

- Да. Но, если я не ошибаюсь, уже года три как принято федеральное постановление по деревянному домостроению, по льготной ипотеке.

- Уже есть? Отчего же народ не пользуется?

- Банки не заинтересованы. Поэтому деревянное домостроение в России и не развивается.

- Но внутренний рынок – это не только домостроение.

- Конечно. Самый востребованный продукт – бумага и картон. Но в наших условиях целлюлозно-бумажная промышленность была не рентабельна. В советское время наш Амурский ЦЦК так и не вышел на проектную мощность – не хватало дешевого сырья. Когда завод останавливался, туда по команде сверху везли пиловочник высшего класса. Но это же не дело! Хотя, если постараться, можно добиться и рентабельности. Но задачи такой пока нет.

Мебельное производство… Очень хорошая идея. Оно ведь в крае было: делали стенки, кухни, диваны, столы, кресла, табуретки… И в России хорошую мебель сейчас делают. А китайцы изготавливают мебель высочайшего класса для Японии, Арабских Эмиратов и других стран! Неужели мы не можем заняться мебелью в лесном крае? Сделать все можно. Это не сложное производство. Надо только поставить цель. По-хорошему, нашему краю было бы вполне достаточно производить домокомплекты и мебель.

- За какие шиши народ пожелает строить дома и покупать мебель?

- Социология показывает, что на отъезд населения из края в первую очередь влияют два фактора: недоступность жилья и низкая зарплата. Мы уже двадцать лет будируем тему выплаты дальневосточных надбавок из федерального бюджета – никакого движения! Вы правы: если зарплата здесь останется прежней, спроса на жилье не будет. Для ухода от бедности, для изменения дальневосточных заработков нужны большие федеральные деньги. Их можно найти. Ведь находили же в небогатое советское время средства на некоторые особые условия для дальневосточников.

- Вы уверены в полном запрете экспорта круглого леса? Или лоббисты отвоюют право на некие квоты?

- Да, есть информация, что некоторые лесопромышленники хотят получить квоты. Но это чревато коррупционной составляющей. Конечно, нельзя подозревать всех. Есть честные хозяева, которые и деревопереработкой занимаются, и круглым лесом торгуют. Но…

- А как отделить добропорядочных хозяев от рвачей?

- Наша беда, как я считаю, что и бизнес, и власть, и люди настроены не столько на конструктивные долговременные дела, сколько на быструю выгоду. За тридцать рыночных лет мы страшно деградировали. Как из этого выйти?

- Стало быть, у вас нет надежды, что замечательная идея с домами будет реализована?

- Она будет стопроцентно реализована, если мы захотим сохранить российским Дальний Восток. Все будет зависеть от нашей власти.

Раиса Целобанова