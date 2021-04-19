Более 300 жителей Хабаровского края переселились из аварийных бараков

В Хабаровском крае активно реализуется программа переселения из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Работа в этом направлении ведется в рамках соглашения Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В январе 2021 года врио губернатора края Михаилом Дегтяревым Документ был подписан документ с государственной корпорацией о досрочном завершении программы переселения, а именно до 31 декабря 2022 года.

Сегодня с рабочим визитом в Хабаровске побывал заместитель генерального директора Фонда Тамирлан Аджиев. Он отметил активность региональных властей по реализации программы ускоренными темпами.

- Мы предлагаем правительству края сформировать заявку на остаток лимита и представить соответствующий пакет документов в Фонд, для того, чтобы уже можно было запланировать муниципальные образования и провести все необходимые работы, – подчеркнул Тамирлан Аджиев.

Федеральная программа, рассчитанная до 2025 года, реализуется в несколько этапов. Регион взял на себя обязательство реализовать ее в течение трех лет.

- Обязательства по программе, подлежащие исполнению на сегодня, выполнены. Вопросов к нам у Фонда реформирования ЖКХ нет. Все делаем поэтапно и в установленные сроки, - рассказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Около 38 тысяч квадратных метров будут обеспечены в рамках строительства домов. Также есть варианты приобретения жилья на вторичном рынке или у застройщика. Один из механизмов реализации программы – выкупная цена у собственников, то есть там, где дома признаны аварийными и есть приватизированные квартиры, владельцам предлагают получить выкупную стоимость жилья. Чаще всего этих средств достаточно, чтобы приобрести новую квартиру. Возможен вариант приобретения жилья в другом муниципальном образовании края.

- Если жители хотят приобрести более комфортабельное жилье, например большей площади, они могут добавить свои собственные средства для покупки желаемой квартиры. Для многих этот вариант является востребованным, – объяснил министр.

Напомним, адресная программа переселения реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего по ней до конца 2022 года в регионе будет расселено почти 63 тысяч кв. метров аварийной жилплощади, в новое жилье переедут более 3800 человек.



