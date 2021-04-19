Михаил Дегтярев во время общественного совета: «Вместе мы – сила!»

В Комсомольске-на-Амуре состоялось заседание городского общественного совета, в котором принял участие глава региона. Темой обсуждения стало участие крупных предприятий в развитии города, улучшении качества городской среды и социальной жизни горожан.

- Хотелось бы отметить, что в период пандемии ваш общественный совет не впал в анабиоз, а скорректировал формы работы. Лично мне импонирует ваш конструктивный созидательный настрой, и девиз «критикуя, предлагай», - обратился к активистам Михаил Дегтярев.

Он напомнил, что на прошедшем 28 марта первом заседании Народного совета были обозначены три «кита» дальнейшей работы. Первое – живое взаимодействие, отвечающее интересам жителей края. Второе – поддержка Президента страны Владимира Владимировича Путина в том, чтобы Хабаровский край стабильно развивался. С учетом мнения жителей, молодежного и общественного актива Комсомольска-на-Амуре подготовлена новая редакция Долгосрочного плана социально-экономического развития города Юности. Его дополнили 44 мероприятиями, которые направлены на экономическое развитие с опорой на ведущие промышленные предприятия, развитие общественных и молодежных инициатив. И третье - конструктивный диалог и созидательный настрой, поддержка друг друга.

- Вместе мы – сила! Совместно сможем показать людям, что дела важнее слов, - подчеркнул врио губернатора.

Михаил Дегтярев уточнил, что правительством региона уже заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в целях развития Комсомольска-на-Амуре с крупными компаниями – объединенными авиастроительной и судостроительной корпорациями, ПАО «РАО ЭС Востока», Российскими железными дорогами, ПАО «НК «Роснефть». Но они носят рамочный характер.

Первый шаг в направлении расширения и детализации сотрудничества краевые власти готовы сделать совместно с руководством Комсомольского авиационного завода им. Ю.А. Гагарина. Сейчас прорабатывается соглашение о социальном партнерстве между ПАО «Компания «Сухой» и региональным правительством.



