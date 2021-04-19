Чемпионат России по баскетболу 3х3 впервые пройдет в Хабаровском крае

Площадкой соревнований сильнейших мужских и женских команд станет универсальный краевой спортивный комплекс. В соревнованиях примут участие 12 мужских и 8 женских сборных. Наш регион на Чемпионате представит команда "Ерофей-Про".

В этом году состязания проводится в новом формате. Команды выезжают на Тандем, который состоит из 2 туров. Спортсмены играют игры группового этапа, по итогам которого определяются финалисты и победители каждого дня.

В первый день, 5 мая с 14.00 в универсальном краевом спортивном комплексе в Хабаровске пройдут матчи группового этапа. В четверг, 6 мая, с 15.40 начнутся игры плей-офф. Матчи за титул чемпионов России среди мужчин и женщин пройдут в 18.30. Вход на все игры свободный.

Победитель и призеры турнира среди мужских команд получат путевку на турниры мастер Masters FIBA 3x3 и Challengers FIBA 3x3.