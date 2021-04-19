В акции "Ради здоровья. Проверь свою печень" обследовались 182 человека

Акция завершилась в городской поликлинике №3 в Хабаровске. Целью акции являлось обратить внимание на важность ведения здорового образа жизни, на ответственное отношение к собственному здоровью и проведение своевременной диагностики. В социальной акции приняли участие члены Союза офицеров России, Союза воинов-афганцев и Совета отцов. За три дня процедуру УЗИ прошли 182 человека.

Цирроз печени - шестая по частоте причина смерти в России. Она опережает такие распространенные онкологические заболевания, как рак желудка и толстой кишки. Мужчины в два раза больше подвержены этой болезни, чем женщины.

- При заболеваниях на ранних стадиях, как правило, печень не болит, а значит узнать о её состоянии можно только благодаря своевременному обследованию. Однако мы хорошо знаем, что мужчины, в большинстве своем, неохотно ходят к врачам, но имеют больше вредных привычек. Мы вышли с инициативой в организованные коллективы, предложив принять участие в акции. В итоге УЗИ показало, что нормальное состояние печени выявлено только у 74 человек, - рассказала Татьяна Петричко, заведующий ультразвуковым отделением городской поликлиники № 3.

Фиброзные изменения печени при классическом УЗИ не всегда очевидны, тогда на помощь врачу приходит эластография, другими словами "ультразвуковая пальпация". Это высокоинформативный, неинвазивный и безболезненный методом ультразвукового исследования печени. Такой метод наиболее актуален для лиц в возрасте от 40 до 65 лет и требует специальной предварительной подготовки: голод за 5-6 часов до процедуры, отказ от употребления алкоголя и некоторых продуктов за сутки до проведения обследования.

- Впервые в России мы демонстрируем так широко данное оборудование в рамках социальной акции. Новые ультразвуковые системы премиум класса Philips EPIQ Elite позволяют неинвазивно осмотреть органы, благодаря монокристаллическим датчикам удобно осматривать пациентов разной комплекции. Эластография помогает выявить заболевания на самых ранних стадиях, оценить эффективность лечения, что увеличивает шансы пациента на выздоровление, - рассказала Светлана Чаброва, эксперт департамента "Ультразвуковые системы" Philips в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.

Более 100 участников акции по показаниям после эластографии посетили врача-гастроэнтерога для получения персональных рекомендаций в городской поликлинике №3 на месте.

Напомним, это уже седьмая акция, организованная министерством здравоохранения Хабаровского края. Ранее в рамках социальных акций у жителей Хабаровского края была возможность пройти профилактические осмотры полости рта, щитовидной железы, заболеваний кожи, молочных желез, сердечно-сосудистой системы, органов грудной клетки и зрения.



