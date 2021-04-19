Более 800 человек примут участие в неделе охраны труда в Хабаровском крае

Сегодня в Хабаровском крае стартовала Неделя охраны труда. В этом году мероприятия будут проходить в офлайн и онлайн форматах. Заявки на участие на региональных площадках подали свыше 800 человек.

Как сообщили в комитете по труду и занятости населения края, неделя начнётся с акции в трудовых коллективах "Безопасность каждого – стратегия всех!". Работодателям предлагается провести тренинги по безопасности на рабочих местах, внеплановые инструктажи с работниками и другие мероприятия.

На площадках ведущих вузов региона состоятся круглые столы с участием студентов и экспертов, на которых буду рассмотрены вопросы подготовки профпотологов и их востребованности на рынке труда. Также предметом для обсуждения станет развитие социального партнерства и подготовка специалистов в области охраны труда в соответствии с требованиями профессионального стандарта. В колледжах, техникумах, школах, детских садах пройдут викторины, квесты, тематические игры.

В течение Недели также пройдут онлайн лекции на тему "Новое в законодательстве по охране труда!", тренинги по моделированию производственного процесса, воркшоп "Оценка рисков на практике". Участники мероприятий смогут разместить свои фото и видеоматериалы в социальных сетях с хэштегами #неделяохранытруда27, #язабезопасныйтруд, #неделяохранытруда2021.



