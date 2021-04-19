Выездное заседание правительства Хабаровского края прошло в Комсомольске-на-Амуре

Первым рассматривался вопрос состояния сферы ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

Михаил Дегтярев отметил, что в 2020 году «северный завоз» был осуществлен почти на месяц раньше запланированного срока. Аварийные ситуации на объектах ЖКХ и теплоэнергетики отрабатывались оперативно, с минимальным ущербом для жителей края и предприятий. В целом на территории края обеспечена надежность энергоснабжения в отопительный период.

- Задача на этот год принципиально не меняется. К отопительному сезону 2021/2022 гг. мы должны подготовиться в соответствии с графиками. Ремонтные программы по оборудованию станций, котельных, сетевому хозяйству, а также планы-графики по накоплению запасов топлива должны находиться на особом контроле, - заявил глава региона.

Он поручил своему заместителю во вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолию Литвинчуку организовать соответствующую работу и еженедельно докладывать о ней на заседаниях президиума правительства края.

Анатолий Литвинчук привел цифры по подготовке к отопительному сезону 2020/2021 гг. на объектах энергетики региона было отремонтировано 18 единиц основного энергетического оборудования теплоэлектроцентралей края, 14,5 км магистральных тепловых сетей и 632 км сетей электроснабжения. На объектах коммунальной инфраструктуры капитально отремонтировано 106 дизель-генераторов, 605 трансформаторных подстанций, 50 км тепловых сетей, 338 км электрических сетей, 54 км сетей водопроводных и

канализационных сетей.





Всего на подготовку к отопительному сезону 2020/2021 гг. и обеспечение топливом объектов большой и малой энергетики было направлено свыше 33,3 млрд рублей, в том числе на подготовку объектов энергетики 26 млрд рублей, и объектов ЖКХ – 7,3 млрд рублей.

Отдельно заместитель председателя краевого правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ остановился на программе обеспечения потребителей природным газом. Строительство объектов газоснабжения ведется в 8 населенных пунктах за счет средств бюджетов всех уровней, а также специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям. Всего в 2020 году построено 67 км газораспределительных сетей в том числе в городах (Вяземский, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск) – 24 км, в сельских населенных пунктах (Переяславка, Ильинка, Матвеевка, Новый Мир, Де-Кастри) – 43 км. Обеспечена возможность подключения к построенным газопроводам около 1000 частных домовладений.

По поручению Михаила Дегтярева на территории Хабаровского края начата модернизация устаревших котельных. Первой «ласточкой» в 2020 году стала котельная в поселке Тырма. К началу отопительного сезона 2020/2021 гг. там был введен в работу новый блочно-модульный автоматический комплекс мощностью 1,7 Гкал/ч. На его приобретение из краевого бюджета было выделено 15 млн рублей. Это позволило закрыть две неэффективные котельные и снизить таким образом эксплуатационные затраты и сократить расход топлива в среднем на 30%. В 2021 году работы продолжены, будут закрыты еще две котельные. В конечном итоге взамен пяти изношенных котельных теплоснабжение будет осуществляться от двух современных автоматических блочно-модульных котельных.

Врио губернатора также напомнил чиновникам, ответственным за жилищно-коммунальную сферу, об обеспечении условий для начисления субсидий и компенсаций на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ по новым правилам. С 1 июля вступают в силу изменения в Жилищный кодекс РФ. Чтобы граждане могли без сбоев получать соцподдержку, необходимые сведения должны быть внесены в систему ГИС ЖКХ. Срок – до 15 мая.



