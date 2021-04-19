Строительство Регцентра в Комсомольске-на-Амуре планируют завершить в этом году

Заместитель председателя правительства края Андрей Базилевский проинспектировал ход строительства Регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас идет отставание от графика строительства третьего и четвертого этапов. Из-за антиковидных ограничений пока не сданы Центр сложнокоординационных видов спорта и Дворец единоборств и игровых видов спорта. Однако в этом году подрядчики обещают завершить все работы.

Что касается центра сложнокоординационных видов спорта, то строители уже закончили работы по отделке фасада и кровли. Продолжается монтаж внутренних коммуникаций и вентиляции. Рядом возводится дворец единоборств и игровых видов спорта. Его сдача запланирована также на конец этого года. После завершения этих объектов в рамках проекта начнется строительство легкоатлетического манежа. Кроме стандартных беговых дорожек в манеже предусмотрены площадки для прыжков в длину и толкания ядра, метаний копья, диска и молота.

Строительство Регионального центра развития спорта ведется в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни" и Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Стоимость центра оценивается в более чем миллиард рублей.

В свою очередь продолжаются работы по возведению в Комсомольске-на-Амуре физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем. Здесь будут созданы условия не только для занятий хоккеем, но и другими игровыми видами спорта. Для спортсменов и любителей будут обустроены просторные раздевалки, появятся универсальный игровой и тренажерный залы.

В рамках реализации нацпроекта "Демография" в этом году начнется реконструкция стадиона "Авангард". Проектом предусмотрен ремонт всех подтрибунных помещений, раздевалок и легкоатлетического манежа, полностью будут заменены коммуникации системы отопления, водопровода и вентиляции. Запланирована замена окон и дверей. Обновят и фасад спортивного сооружения: здесь будут смонтированы вентилируемые панели из композитных материалов. Практически полностью перестроят северную трибуну, сейчас она находится в аварийном состоянии и не работает. На трибунах стадиона появятся новые, специальные места для маломобильных граждан. Реконструкция также коснется и футбольного поля – здесь будет уложен искусственный газон, появится новое табло и современное освещение с энергосберегающими лампами.



