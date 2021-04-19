Развитие информационного общества обсудили в Комсомольске-на-Амуре

Глава региона провел в Комсомольске-на-Амуре расширенное заседание правительства края. На нем обсуждалось развитие информационного общества и доступность услуг связи для людей.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Хабаровском крае реализуется региональный проект «Информационная инфраструктура». В соответствии с ним ведутся работы по подключению к интернету образовательных организаций, ФАПов, участковых пунктов полиции, пожарных частей и постов. Задача на этот год – подключить 100% таких социально значимых объектов.

- Мы видим, что цифровые решения – это уже не только скорость трафика. Необходимо электронные технологии применять в управлении. На уровне Правительства Российской Федерации создан координационный центр во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. На прошлой неделе в этом центре побывал Президент страны Владимир Владимирович Путин. Координационный центр создан для оперативного решения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных задач и проектов. Задумка неплохая, нам надо и на уровне Хабаровского края рассмотреть возможность создания такого координационного центра, - высказал мнение Михаил Дегтярев.

Выступая с основным докладом, первый заместитель председателя краевого правительства Александр Никитин отметил, что одним из индикаторов развития информационного общества Хабаровского края является цифровая зрелость граждан – т.е. готовность человека к осознанному и эффективному использованию цифровых возможностей. Между тем по итогам цифрового диктанта (добровольного тестирования), проведенного в 2020 году, выяснилось, что 50% подростков в регионе не знают, как определить, заражен ли их компьютер вирусами. Каждый третий ребенок и две трети взрослого населения – не знакомы с правилами создания надежного пароля. 80% подростков и почти 70% взрослых не знают о том, что в доменных именах «.РФ» допустимы буквы только русского алфавита.

Отдельно он остановился на доступности мобильной связи для населения.

- Мы развиваем охват мобильной связи. Сейчас этими услугами могут воспользоваться 99,9% населения края. Для нас важно, чтобы качественная связь в равной степени была доступна жителям всех районов и городов. Например, мобильный интернет четвертого поколения (4G) в 2020 году появился в 19 отдаленных населенных пунктах края, где проживает 14 тысяч человек. 200 населенных пунктов края имеют проводной доступ к интернету. К этим услугам доступ обеспечен более чем для одного миллиона человек, - уточнил Александр Никитин.

В 2021 году более чем 15 тысяч жителей края в 36 населенных пунктах получат доступ к современным услугам связи. На 2022 год планируется подключить 25 населенных пунктов, где проживает почти 8 тысяч человек.

С 2017 года реализуется проект по покрытию услугами мобильной связи трассы Лидога - Ванино. Цель - обеспечение автодороги экстренной связью. Абонентам сотовых сетей доступен бесплатный номер «112», позвонив по которому, они могут получить необходимую помощь. Это уникальный для России проект, внесенный в сборник лучших региональных практик: 14 объектов связи функционируют полностью на альтернативных источниках электрической энергии.

В крае работает Государственная информационная система «Голос27». Ежемесячно портал посещают более 15 тысяч человек. В ноябре 2020 года по поручению главы региона на его базе запущен сервис голосования «Люди решают». Проведено более 60 опросов жителей края, сейчас проводятся опросы по трем проектам. Цель создания этого сервиса - не просто изучение мнений граждан, а подкрепление проектов, которые выбирают жители края, деньгами. Органы исполнительной власти края намерены продолжить работу над «бюджетным голосованием» и увеличить количество инициатив по распределению бюджета с помощью сервиса.

Также в регионе заложен базис для реализации мероприятий «Цифровой трансформации». Функционирует краевой портал государственных и муниципальных услуг uslugi27.ru, где размещена информация о более чем тысяче услуг, из них половина доступна в электронной форме.

В крае действуют 17 филиалов и 79 структурных подразделений краевого многофункционального центра. Доля населения края, имеющего возможность получения услуг по принципу «одного окна» составляет более 99% при требуемом на федеральном уровне показателе не менее 90%. В МФЦ края ежедневно обращаются около 5 тысяч человек. Посетителям доступно более 600 видов услуг.



