За знак ГТО выпускникам школ Хабаровского края начислят баллы

Заседание координационного совета по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса прошло в Комсомольске-на-Амуре. Как было отмечено на совещании, этот год объявлен отраслевым годом ГТО. В его рамах организована акция "Рекорд ГТО", которая проходит ежемесячно в районах края с целью определения сильнейших в каждом из основных видов испытаний. Участники, показавшие наилучший результат в регионе, награждаются ценными призами. Также выпускники школ в этом году получат не менее двух дополнительных баллов к ЕГЭ при наличии золотого, серебряного или бронзового значка.

В рамках мероприятия министр физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов вручил знаки ГТО, удостоверения и знак мастера спорта России, а также наградил первых отличившихся в акции "Рекорд ГТО".

- Прошлый год был непростым, но, тем не менее, спортсмены края завоевали более тысячи медалей на Всероссийских и Межрегиональных соревнованиях. 96 спортсменов получили звания мастера спорта, двое – мастер спорта России международного класса и ещё одному было присвоено звание заслуженного мастера спорта. Тренировки с известными спортсменами и тренерами проходили в дистанционном режиме. В итоге многие протестированные в период карантина онлайн-практики продолжают действовать и после снятия ограничений. Отмечу, что жителей региона, ведущих спортивный и здоровый образ жизни, несмотря на непростые условия прошлого года, стало больше. Теперь это почти 45 процентов всего населения края, - отметил Дмитрий Чикунов.

К слову, в этом году рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" планируется закупить оборудование для создания спортивной площадки ГТО в Аяно-Майском районе. Сейчас на портале "Голос 27" в разделе "Люди решают" проходит голосование за выбор места установки тренажеров. Также на этот год запланирована поставка оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса в Верхнебуреинском районе. Специализированный инвентарь получит и хабаровская спортивная школа олимпийского резерва "Мастер".

С 2022 года министерство запустит проект "Сертификат адаптивной физической культуры". Он даст возможность детям с ограниченными возможностями здоровья заниматься за государственный счет в организациях вне зависимости от ее формы собственности. Кроме того, будут предоставлены субсидии муниципальным образованиям для поддержки социально-ориентированных организаций.



