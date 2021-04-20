Воздушные ворота Чегдомына откроют «Ургалуголь» и АНО «АПИРИ ХК»

Между АО «Ургалуголь» и «Агентством привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» подписано Соглашение о сотрудничестве.

Соглашение дает старт активной совместной работе по реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство/реконструкция взлётно-посадочной полосы» посадочной площадки Чегдомын.

Акционерное общество «Ургалуголь» входит в состав одного из крупнейших российских экспортеров энергетического угля - холдинга «СУЭК». Единственное в крае угледобывающее предприятие является градообразующим для Чегдомына и всего Верхнебуреинского района.

Документ подразумевает широкий спектр взаимодействия: совместное решение экономических и правовых вопросов; независимый аудит документов; своевременный обмен информацией о реализации инвестпроекта, а также его всестороннюю информационную поддержку.

- Мы благодарны АО «Ургалуголь» за проявленное доверие и начало, безусловно, надежного и долговременного сотрудничества. Это крупнейший инвестор, поверивший в Хабаровский край, за последние два года. Со своей стороны, планируем поддерживать все проекты компании, направленные на развитие экономики Хабаровского края, предоставление рабочих мест его жителям, социальные и инфраструктурные инициативы, - рассказал директор Агентства Сергей Щегельский.

"При реализации любого сложного проекта, как с технологической, так и с организационно - юридической составляющей, крайне важно делать пусть не очень большие, но очень предметные шаги. Подписание Соглашения с Агентством привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края относится именно к такой категории, поскольку зафиксировало правильность текущих и план последующих действий. Уверен, что благодаря этому мы сможем в ближайшей перспективе запустить всесезонную взлётно - посадочную полосу в посёлке Чегдомын", - подчеркнул генеральный директор АО "Ургалуголь" Евгений Романов.

АО "Ургалуголь" за счёт собственных средств планирует провести комплекс мероприятий по подготовке проектной документации строительства посадочной площадки Чегдомын с последующей передачей в собственность Хабаровского края до конца I квартала 2022 года.



