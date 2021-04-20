Качество ремонта дорог проверили в Комсомольске-на-Амуре

Качество проведенного в Комсомольске-на-Амуре ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Роман Мирошин. Рейд прошел в рамках мероприятий расширенного заседания правительства края. В частности глава профильного ведомства осмотрел ряд участков дорог в городе, которые были приведены в порядок в 2019 и 2020 годах.

Участие в объезде приняли руководители городской администрации и представители подрядных организации, было осмотрено свыше 10 дорог. Так, в 2019 году по национальному проекту в нормативное состояние привели участки дорог на улицах Молодогвардейской (790 м), Шиханова (350 м), Комсомольской (560 м), а также на проспекте Первостроителей (2200 м). На объектах произвели частичную замену бордюрного камня и ремонт тротуаров, положили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, нанесли разметку.

В 2020 на улице Орджоникидзе и проспекте Мира проведено устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, обустроены парковочные карманы, автобусные остановки и газоны, нанесена новая дорожная разметка. Протяженность участков на данных дорогах составила 780 и 1400 метров соответственно. Также на проспекте Октябрьском состоялись демонтажные работы, обустройство асфальтобетонного покрытия, установлены тротуары и газоны.

– Без замечаний не обошлось, но в целом подрядные организации выполнили основной объем работ, а недочёты будут устранены в рамках гарантийных обязательств. Чем качественнее выполнен ремонт, тем больше дороги служат на благо жителей. Призываю вас к максимальной ответственности за ту работу, которую вы выполняете, – обратился к заказчикам и подрядчикам Роман Мирошин

Помимо проверки качества ремонта, участники рейда посетили объекты, где стартовали дорожные работы текущего года. На территории Комсомольской городской агломерации в нормативное состояние в 2021 году планируется провести 30 км дорог. В их числе улицы Ленинградская, Ореховая, Аллея Труда и другие.

– Здесь мы произведем фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и обустроим верхний и нижний слои нового, произведём частичный ремонт тротуаров и замену бордюрного камня. Работы планируется завершить в августе-сентябре текущего года, – рассказал представитель подрядной организации.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», работы проходят в Хабаровской и Комсомольской агломерациях. Помимо этого, запланирован ремонт на трассах регионального и межмуниципального значения. В текущем году на эти цели направят 2,5 млрд рублей.







