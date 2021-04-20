Принять участие в шествии «Бессмертный полк» можно онлайн

Прием заявок на участие в онлайн шествие «Бессмертный полк» начался в Хабаровском крае

Почтить память родных, погибших в Великой Отечественной войне, можно на сайте «Бессмертный полк онлайн» (https://2021.polkrf.ru/). Заявки принимаются с 20 апреля по 7 мая. В личном кабинете появится фотография героя семьи с указанием даты и времени трансляции его портрета онлайн сразу же после проверки данных модераторами. В этом году за достоверностью информации будет следить почти 50 тысяч добровольцев – участников движения «Волонтеры Победы». Каждая попытка разместить порочащую память участников войны информацию будет наказана. Следственный комитет РФ предупредил: тех, кто попытается разместить в галерею героев портреты националистов, ждет лишение свободы либо штраф до трех миллионов рублей.

Напомним, впервые «Бессмертный полк» в формате онлайн прошел в прошлом году. На участие в нем поступило почти три миллиона заявок. В итоге трансляция шла 20 дней, а число зрителей составило почти 25 миллионов человек.

В этом году организаторы разделили время трансляции по регионам. В Хабаровском крае шествие «Бессмертного полка» онлайн начнется в 15:00 по-местному времени.