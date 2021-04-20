Хабаровчан призывают не собираться на улицах из-за коронавируса

Управление МВД России по Хабаровскому краю призывает граждан не выходить на несогласованные публичные мероприятия 21 апреля, информация о которых сейчас распространяется в социальных сетях и мессенджерах.

«Напоминаем, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19», - написано на сайте УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Также ведомство предупреждает, что граждане на несогласованных мероприятиях могут быть подвержены провокациями со стороны деструктивно настроенных лиц, направленных на нарушение общественного порядка. Пострадают, в первую очередь, простые граждане, тогда как фактические организаторы митингов 21 апреля находятся в безопасности в странах Европы.

«Подразделения УМВД России по Хабаровскому краю и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионе. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», - напоминает УМВД РФ по Хабаровскому краю.