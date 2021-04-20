Дорога или переселение: Михаил Дегтярев предложил жителям Шумного самим решить их судьбу

Михаил Дегтярев снова в поездках по районам Хабаровского края. Поселок Шумный, Вяземский район – жители пожаловались на ужасное состояние дороги, по которой не могут проехать легковые автомобили, а коммерсанты отказываются возить по ней продукты.

Однако сделать трассу протяженностью в 38 километров до поселка обойдется бюджету в сотни миллионов рублей. Михаил Дегтярев предложил альтернативу: всех жителей можно переселить в райцентр, ближе к благам и социальной инфраструктуре. По сумме это примерно столько же, сколько построить дорогу к Шумному (там проживает около двухсот человек).

«Нам не лучше ли переселить жителей Шумного в Вяземский, если ремонт дороги будет очень дорогой? – задал вопрос Михаил Дегтярев, после чего в зале, где проходила встреча с жителями, раздались аплодисменты. – Если сумма условно выйдет в 300 миллионов, мы просто дадим людям возможность приобрести в Вяземском жилье. Может, конечно, не надо так решать. Но надо обязательно подумать».

Представитель поселка Шумный сказал, что данный вопрос они рассмотрят на народном сходе. В свою очередь, глава региона дал распоряжение о выделении трех миллионов рублей на отсыпку и ремонт дороги до Шумного. Это временная поддержка, пока жители поселка будут решать судьбу своего населенного пункта.