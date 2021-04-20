Ход строительства соцобъектов обсудили в Николаевском районе

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с главой Николаевского района Анатолием Леоновым, как ведется строительство социально значимых объектов.

- По больнице, которая строится – многострадальный объект, сроки его сдачи несколько раз сдвигали. Мы держим на контроле, участвует в работе по надзору прокуратура. Будем нагонять сроки, чтобы все жители Николаевска-на-Амуре и всего района получали квалифицированную и качественную медицинскую помощь. Еще требуется строительство ФАПа в Иннокентьевке – этот вопрос обсудим, посмотрим по финансам. Есть хороший ресурс – дополнительно выделяется краю финансирование и по линии Минвостокразвития, и в рамках Национальной стратегии развития Дальнего Востока до 2035 года, которую приняло Правительство РФ и одобрил Президент страны, - подчеркнул Михаил Дегтярев.





Строительство лечебного корпуса центральной районной больницы было начато в 2018 году. Изначально были заложены средства в размере 2 млрд рублей – совокупно федеральный и краевой бюджеты.

В ходе недавней командировки в Николаевск-на-Амуре заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов проинспектировал возведение объекта.

- Заканчиваем фасад, заливаем полы, приступили к перегородкам, - сообщил он.

Глава Николаевского района сообщил, что вскоре начнется ремонт кровли школы № 2 им. Героя Советского Союза Валерия Чкалова.

- Мы выделили финансовые средства, деньги уже переведены, можно начинать работу, чтобы к новому учебному году починить ее, - отметил глава региона.

Михаил Дегтярев дал высокую оценку начинаний муниципальной администрации.

- Полностью поддерживаем вас во всех начинаниях, связанных с развитием экономики в районе. Район очень богат ресурсами, обеспечен хорошо. Это должно давать дополнительные рабочие места. Есть ТОР «Николаевск» - это дополнительная возможность привлекать бизнес, - сказал врио губернатора. - По электроснабжению в сельских поселениях требуется капитальный ремонт, я знаю, и строительство новых объектов электроснабжения. Мы готовим программу и будем оказывать поддержку из краевого бюджета району.

Анатолий Леонов проинформировал, что, кроме нового корпуса ЦРБ, жители района очень ждут центр детского творчества.

- То, что вы поддерживаете все наши предложения и начинания в социальной сфере. Когда это было, чтобы мы с вашей помощью привлекли больше миллиарда рублей на строительство новых социальных объектов! – сказал, обращаясь к Михаилу Дегтяреву, глава Николаевского района. Кроме больницы – это центр детского творчества, это центр культурного развития. Деньги уже пришли из федерального бюджета, стройки все начинаются уже в этом году.



