Билет на миллион к 8 Марта получила жительница Хабаровского края

Во время отпуска в Краснодарском крае Михаил Фенюк купил в почтовом отделении билет «Русского лото» на 1379-й тираж. С букетом цветов мужчина вручил его супруге на 8 Марта. По итогам розыгрыша жительница Николаевска-на-Амуре стала обладательницей 1 млн руб. Оформить приз в лотерейном центре «Столото» победительница доверила любимому мужу, - сообщает пресс-служба «Столото».

— Трансляцию смотрели вместе: я записывал номера на листок, а жена сразу отмечала их в билете. Я подглядел, что в игровом поле осталось число 55. После сверились с моими записями. Оказалось, что этот бочонок давно вытащили из мешка. Смеху-то было! — рассказывает мужчина.

Михаил Владимирович до сих пор удивляется своему везению: как он из большой пачки выбрал один билет на миллион. Радостную новость пара сообщила близким. Родные с улыбкой отвечали, что еще рано для первоапрельских шуток.

Супруги — пенсионеры, занимаются садоводством. На призовые деньги поправят здоровье и решат бытовые потребности.