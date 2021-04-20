Чего боятся россияне? Опубликован новый рейтинг тревожности

Компания КРОС подготовила и опубликовала результаты «Национального индекса тревожностей» за I квартал 2021 года. Исследование выявляет и ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа.

По суммарной оценке в I квартале на первые места вышли фобии: рост цен на продукты, действия полиции и судебных органов, а также давление государства на соцсети.

Однако по значимости тем для граждан (показатель «Индекс приживаемости»[1]) на 1-е место вышла фобия, связанная с действиями полиции и судебных органов. Индекс приживаемости данной фобии рекордно высокий – 7,67. В тройку лидеров по приживаемости также вошли фобия, связанная с «нашествием» волков на малые населенные пункты и фобия революций и вызываемых ими потрясений (3,72).

ТОП-10 фобий по присутствию в СМИ и соцмедиа:

Рост цен на продукты Действия полиции и судебных органов (прежде всего, в связи с акциями протеста) Давление государства на соцсети Обострение российско-американских отношений Фобия революций и вызываемых ими потрясений Новые штаммы коронавируса Введение ковид-паспортов и обязательная вакцинация Обострение вооруженного конфликта на Донбассе «Нашествие» волков в малых населенных пунктах Паводок

«Мы видим, что граждане делают фокус на новости и события окружающей их действительности. Если это цены, то они руководствуются прошлым опытом, настороженно относятся к попыткам ручной фиксации цен на какие-то товары, полагая что в долгосрочной перспективе это несет риск снижения предложения продуктов в торговле (поставщикам не будет выгодно держать цену любой ценой). В привычной среде социальных сетей – это реакция на действия по замедлению твиттера, которая на самом деле скрывает под собой страх, что государство слишком глубоко заходит на территорию личного общения и выражения мнения. Интересно, что при этом граждане не против "наведения порядка" в интернете и разумного контроля, а тревожность порождают результаты не всегда тонкой работы по блокировкам», – отмечает директор по медиапроектам КРОС и автор исследования Пётр Кирьян.