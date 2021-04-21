Куда исчезают богатства Амура

Как вернуть лососевое изобилие в родную реку, на продуктовые прилавки и за недорого на наши обеденные столы

Превращение Амура из рыбной житницы Приамурья, Приморья и Забайкалья в сырьевой придаток глобального рынка подорвало амурские запасы кеты, горбуши и корюшки. С 2016 по 2020 годы их уловы упали в пять раз. Разношерстные орудия лова не дают пробиться лососю на нерестилища для продолжения рода, а после путины его по сносной цене можно купить разве что на стихийных рынках у браконьеров и их перекупщиков – без гарантий потребительской безопасности. По краевой программе «Доступная рыба» хабаровчане могут разжиться по терпимой цене в отдельных торговых центрах только замороженной легальной горбушей, но ее хватает на пару месяцев. В целом, по разным оценкам, свыше 90% добываемой рыбы вывозится промышленниками сырцом за территорию края и региона. Получается, что если бы не обычные браконьеры, то не видать нам, словно своих ушей, даже уличной дешевой кеты. Об основных причинах и путях преодоления амурского кризиса с участием опытных практиков и экспертов рассказывает журналист Виктор Марьясин.

Кому-то Батюшка, а кому-то дармовая кормушка

Бурная полемика между предпринимателями верховий и низовий Амура набирает обороты перед выборами в Госдуму и приближающейся промысловой путиной, в этот раз без горбуши и летней кеты. Разрешена только осенняя, и та под большим вопросом. Что называется, доловились! «Низовые» рыболовецкие фирмы, а это около двух третей всех официальных уловов огромной реки, добиваются ограничений для «верховых» и обвиняют их в незаполнении нерестилищ. Росрыболовство и его институт ВНИРО на стороне низовиков, тогда как владельцы участков выше протестуют против сокращения их промысловой доли. Со своей стороны, жители депрессивных поселков по всему руслу одинаково недовольны любым промышленным ловом, особенно низовыми заездками в лимане и устье, считают всех предпринимателей скопом виновными в резкой убыли идущей руслом кеты, горбуши и корюшки, а также в том, что не дают коренным местным рыбачить самим. Не лучше настроения в Хабаровске, Комсомольске, где половине горожан не по карману даже мороженая кета по 350 рубликов за кило в магазине. Свинина и та дешевле. Небогатые покупатели в сердцах пеняют на «москвичей», смакуют разного рода россказни с провинциальным сепаратистским душком. В том числе из-за отсутствия открытых официальных источников о квотах, выловах и продажах амурского лосося в Хабаровском крае, в западной России, за рубежом.

Член РАН Борис Воронов считает, что лосося можно достаточно быстро восстановить, если серьезно поработать над охраной естественных нерестилищ





Даже если рыбопромышленники сумеют как-то договориться, далеко не факт, что угомонится весь край, тем паче что среди «верховых» бизнесменов немало практикующих ковбойский вахтовый метод, и если поменять их с «низовыми» местами, то ничего в сущности не изменится. Член-корреспондент Академии наук и научный руководитель Института водных и экологических проблем Борис Воронов убежден, что объединяющим знаменателем по рыбным, водным, лесным и ископаемым ресурсам должно стать стратегическое видение Амура, его природно-экологических, социально-демографических и государственных перспектив. С осознанием того, что в круговороте земных стихий расходящиеся по амурским притокам лососи, как и всякое волеизъявление жизни, уникальны, бесценны, необходимы.

И действительно, для настоящих русских, нанайских, нивхских таежников, для медведей, орланов и тигров, равно как для мхов, кустарников и деревьев, эти одержимые продолжением рода рыбины – бесценный дар, насущная пища, а не бездушные жертвы, которых обнулил и забыл. Можно ощущать себя вместе с ними как большая биологическая община в таежном оазисе, а можно все зачистить под валютную пирамиду, и это ударит бумерангом по нам самим. До середины прошлого века кета проходила по амурскому руслу по три тысячи верст – за Благовещенск в Аргунь и Шилку до самого Сретенска. Сегодня великая река со всеми ее дарами – дармовая кормушка для тех, кто забирает львиную долю в лимане и устье, остатки перехватывает до Анюя, а дальше хоть трава не расти. Типичная компрадорская технология по всем видам ресурсов со сплошными лесными рубками, ядовитыми сбросами, фенольными водохранилищами и плотинами, лунными ландшафтами от горных выработок, перегороженным заездками устьем и бандитским разорением нерестилищ. Рыбная отрасль во всех регионах ДФО заточена на офшорную трансграничную прибыль, хотя коммерческий вылов на том же Амуре ведется доморощенным бизнесом, и участки ему выделялись хабаровской краевой властью с 2006 по 2012 год. Среди нескольких их владельцев мне попался только один москвич с мизерной квотной «пайкой» в верховьях. Тем не менее москвичей многие недолюбливают за то, что в столице недорогого лосося навалом, а там, откуда он родом, и цены выше, и не дают насладиться родной рыбкой. К тому же все решения по рыбным вопросам утверждаются из Москвы Росрыболовством, которое многие годы поощряет сырьевой экспортный бизнес. То есть дает ему льготы, квоты, причем по максимуму, будто природа двужильная, и никаких сдерживающих пошлин. Настоящая вольница для любителей сырьевой экономики и офшорных островных юрисдикций.

Гадания на нерестовой гуще

Росрыболовство управляет богатой, наполовину экспортной отраслью, но при этом скудный бюджет его амурской рыбоохраны и хабаровского филиала ВНИРО не позволяет в должной мере выполнять предписанные им задачи, принимать обоснованные и взвешенные решения. В целом рыбохозяйственная наука в лице ВНИРО, по оценке ее весьма авторитетного дальневосточного мэтра доктора наук Вячеслава Петровича Шунтова, «в последние годы ослабевает», занимается в основном «обслуживанием частного бизнеса», пользуется «знахарством» и «предчувствиями» при прогнозировании запасов вместо углубленных исследований и качественного мониторинга, не имеет необходимого флота и достаточного количества экспедиций, не подключает академическую науку к основательному изучению Амура, зато находит ей средства на Антарктику и Мировой океан. Специалисты ВНИРО и его дальневосточных филиалов, по мнению Шунтова, игнорируют получение информации на нерестилищах лосося в пресных водах, пренебрегают полевыми исследованиями (учетными съемками), зато легко придумывают сюжеты «холодно-голодно», ничем не подтвержденные «экологические глобальные кризисы», увлекаются спорными формальными моделями. Не потому ли, что качественный мониторинг может серьезно понизить официальные прогнозы запасов и помешать обогащению получателей основных квот за счет истощения Амура, Сахалина, Камчатки? Через какое-то время «хотелки» монополистов и прогнозистов упираются в отсутствие рыбы и халява заканчивается. Как, скажем, в 2018-м, когда прогноз ХабаровскНИРО на лососевые в Хабаровском крае превысил на 38% реальный улов. Со своей стороны, московские чиновники ВНИРО, куда входит ХабаровскНИРО, добавили к этому прогнозу еще почти 22 тысячи тонны, в том числе 7200 тонн во время самой путины, после чего прогноз превысил фактический улов уже на 53%. Ибо нельзя поймать то, чего нет.

По признанию нынешнего директора ХабаровскНИРО Дениса Коцюка в 13-м бюллетене ТИНРО, «объёмы вылова лососей в Амуре в 2008–2016 гг. разбаловали рыбохозяйственную отрасль». Кто бы спорил, но эти объемы дает отраслевая наука, которую Денис Владимирович представляет. В 2018-м был впервые реально ограничен вылов в низовьях благодаря введению на заездках двух проходных дней в неделю. Но уже по итогам 2019-го Денис Коцюк и Владимир Островский, формирующий прогноз в ХабаровскНИРО, сочли меры краевой власти по проходным дням, сокращению сроков путины и перераспределению резервов улова в пользу верхов чрезмерными, не позволившими выловить низовикам в два раза больше. И уже в 2020-м количество проходных дней на заездках вернули к одному дню в неделю. Рыбаки в верховьях уверены, что если проходных дней на заездках будет хотя бы в неделю три, как у них, то заполнение всех нерестилищ придет в норму. Господа ученые, вы уж как-то определитесь: или вы за максимальные выловы, или за воспроизводство биоресурса. К счастью, не все эксперты разделяют их точку зрения.

Сергей Золотухин на совещании в ХабаровскНИРО предлагает в первую очередь озаботиться заполнением нерестилищ





В прошлом году на ученом совете ХабаровскНИРО кандидат биологических наук Сергей Золотухин, известный знаток амурских лососей, автор более ста научных статей и нескольких книг, полемизировал с Коцюком и Островским о подсчете запасов. Золотухин призывал ехать на нерестилища, его оппоненты оправдывались нехваткой людей и средств. Вскоре из ХабаровскНИРО его уволили по сокращению штатов, как будто он, с его огромным опытом и познаниями, для науки лишний. Как объяснил мне затем Сергей Федорович, по общепринятому в рыбохозяйственных учебниках методу Риккера количество потомков зависит от количества родителей на нерестилищах. ХабаровскНИРО, однако же, считал лососей не в нерестилищах, а при заходе в устье и вычитал от этого показателя официальный вылов, хотя улов может быть кратно меньше совокупных потерь от переловов, браконьеров, хищников, климатического и промышленного воздействия. По словам Золотухина, предыдущий директор ХабаровскТИНРО Герман Новомодный в годы форсированной добычи, которую он санкционировал своими прогнозами, перестал финансировать и планировать системное обследование нерестилищ в Амурском бассейне. Возобновили только в 2019-м, а в 2020-м с участием краевой Ассоциации КМНС (коренных малочисленных народов Севера). Недавно руководители Амурского теруправления Росрыболовства, Амурского филиала Главрыбвода и ХабаровскНИРО заявили о положительной динамике в количестве производителей на нерестилищах и в увеличении объёма закладки икры на лососевых рыбоводных заводах.

Президент Ассоциации Любовь Одзял не разделяет эти оптимистичные заявления. «С октября по ноябрь 2020 года наша Ассоциация с участием местных жителей провела самостоятельные обследования нерестилищ в бассейнах Амгуни, Анюя и Тунгуски с составлением актов, — подводит она итоги прошлогодней работы. — И ни в одном из бассейнов миллионов рыб не замечено. Средняя плотность заполнения осенней кеты на 12 участках в районе Амгуни от 0,01 до 1,8 штуки на сто метров квадратных, на 12 участках в районе Анюя от 0,01 до 10,27 штуки и на Тунгуске нулевое заполнение, за исключением одного участка. При нормальной заполняемости от 30 до 60 штук на сто метров квадратных. На мой взгляд, это настоящая катастрофа. И если на Удинский рыбозавод зашло хорошее количество производителей осенней кеты, это не значит, что она пробилась на удаленные от завода амгуньские нерестилища, ведь размах браконьерства в районе Полины Осипенко просто зашкаливает. Вместо рухнувшей экономики там сформировалась браконьерская отрасль и выросло целое поколение, которое только на этом и зарабатывает. В бассейне Амгуни практически полностью вырезаны лососи в реках Керби, Каменка, Нимелен, Нилан, Камакан. Правоохранительные органы фактически не ловят браконьеров, которые потрошат нерестилища: проще контролировать тех, кто легально рыбачит рядом с деревней, имея все необходимые документы. Не правда ли, парадокс?»

Следующий аргумент ХабаровскНИРО в пользу якобы высокого заполнения нерестилищ в 2020-м и эффективности запрета плавных сетей при сохранении заездков – сравнительно высокий заход производителей в ловушки Удинского рыбоводного завода, который ближе других заводов к низовьям. В то же время заходы на Анюйский и Гурский заводы в 2020-м были, соответственно, в полтора и два раза ниже, чем в 2019-м, и заметно ниже, чем в 2018-м. То есть заходы лосося на рыбозаводы в верховьях выросли с введением проходных дней в низовьях и сократились в 2020-м вместе с их уменьшением. « К сожалению, на все рыбоводные заводы выше Амгуни заходы кеты из-за переловов в лимане, устье и браконьерства по всему руслу Амура либо недостаточны, либо, как в ЕАО, равны нулю, поэтому искусственное воспроизводство на них обеспечивается полностью или частично за счет завоза из низовий оплодотворенной икры от низовых стад, что противоестественно и малоэффективно, — объясняет мне Сергей Золотухин, за плечами которого 40 лет полевых исследований на Амуре и в Татарском проливе. — В 2017-м при поддержке Ассоциации АРУК я обследовал нерестилища. В бассейне Амгуни средняя плотность их заполнения составила 10-12 штук осенней кеты на 100 метров квадратных, или 20 % от оптимального уровня. А в мелких притоках немного повыше – около 1%. Летней кеты и горбуши не было вообще. Мой прогноз на 2021-й: поскольку в этом году 80% осенней кеты составит поколение 2017-го, совокупный вылов на Амуре будет не более 4000 тонн. Однако ХабаровскНИРО предлагает в своем прогнозе выловить более 13000 тонн. При такой квоте заполнение нерестилищ осенней кетой будет близко к нулю, и ее ожидает такая же участь, как летнюю кету и горбушу».

Однако Денис Коцюк основной проблемой Амура называет не восстановление и заполнение нерестилищ, а обеспечение закладки икры на рыбоводных заводах, поскольку из-за «разбалансировки центров воспроизводства» основная масса осенней кеты заходит не в Анюй, Гур, Уссури, как прежде, а в реку Амгунь. «Это не разбалансировка, дорогой Денис Владимирович, — возражает ему гораздо лучше знающий Амур Сергей Федорович Золотухин, — а катастрофическое сокращение лососевого ареала из-за переловов в первую очередь в низовьях и преимущественно заездками: в 19 веке до Благовещенска, в 20 веке до ЕАО, Уссури и Хабаровска и теперь, пожалуйста, до Амгуни. Для восстановления ареала необходимо ограничивать промышленный вылов пропорционально по всему руслу. Если ловить только внизу заездками и между ними еще сетями, то ареал кеты и горбуши не восстановится никогда. И в верховьях ее не смогут ловить ни КМНС, ни любители. Уберите все заездки, половите хотя бы несколько лет сетями, которые вы так ругаете, и лососи вновь заполнят Амур до самого Благовещенска».

Андрей Шмигрилов, как и Денис Коцюк, не разделял опасения Золотухина неудовлетворительным заполнение нерестилищ





Еще один бесценный перл Дениса Владимировича: мы кету «никак не отправим наверх, если она должна идти вниз». Кому, спрашивается, должна? Рыбопромышленникам в низовьях? В действительности она неудержимо проходила наверх выше Хабаровска при паводках в 2013 и 2019 гг., разрушивших часть заездков в низовьях и проложивших кете дорогу на нерест, в том числе по залитым лугам и поймам. В 2020-м паводок был пониже и кета в меньших количествах, но все-таки проскочила в обход заездков . Далее господин Коцюк предлагает ограничить промышленный лов до определенного километра, то есть оставить его в низовьях, где основные уловы осуществляют предприятия Кана и Позднякова. И делает вывод, что с лососями «катастрофической ситуации нет», ведь ученые предупреждали, что после 60 тысяч тонн в 2016-м вылов пойдет на спад. Какая гениальная прозорливость! С другой стороны, кто мешал ХабаровскНИРО не наращивать прогнозы и квоты до непосильных для природы рекордов с 2009 по 2016 год? Можно ли было при меньших уловах обеспечивать устойчивое воспроизводство лососей в последующие годы? И почему отраслевая наука равнодушна к благополучию потребительского краевого рынка, зато благоволит заточенным на экспорт компаниям?

Цена овчинки из лососевой икринки

Чтобы разобраться в этих вопросах, посмотрим, стоит ли лососевая «овчина» выделки с учетом роста запасов тихоокеанских лососей в целом по Охотскому морю, чему могло посодействовать постепенное прекращение их добычи Японией хищническим дрифтерным способом. С 2008 года, давшего старт переделу и разделу Амура на множество рыболовных участков, и по 2020 год официально добыто около 340000 тонн (!) амурских лососей, включая летнюю, осеннюю кету и горбушу. Умножим эту цифру условно в полтора браконьерских раза и получим полмиллиона реальных тонн. Их теперешняя оптовая цена – не менее ста миллиардов рублей на внутреннем рынке. И примерно на столько же потянет икра. Общая выручка – до двухсот миллиардов рублей, с экспортной наценкой все триста: на парочку олигархов хватит. Если в 2007-м официальный вылов был менее пяти тысяч тонн, то в 2009-м более пятнадцати тысяч, в 2012-м – сорок пять тысяч, в 2016-м – шестьдесят три. И затем спад до 13000 в 2020-м. Как же отразились эти впечатляющие объемы на развитии территорий? За 12 лет рыбного бума Николаевский район, где ловят больше всего, потерял треть населения. Такими же темпами вымирал второй по добыче Ульчский район. То есть рыбный ресурс на пару с лесным бизнесмены выжали как лимон, бросив на произвол судьбы амурские поселения. Для сравнения: в 70-е и 80-е годы на всем Амуре ловили по 5-6 тысяч тонн, которых хватало для краевого и российского рынка и для постоянных рабочих мест благодаря глубокой переработке в филе и консервы на специальных заводах в Маго, Дугах, на Нижнем Пронге. И никакого экспорта, все поставки шли по дальневосточным и частично по западным регионам нашей страны.

Президент краевой Ассоциации КМНС Любовь Одзял опасается, что в этом году Амур впервые за 50 лет может остаться без лососевых

Президенткраевой Ассоциации КМНСЛюбовь Одзял, которая как кандидат исторических наук прекрасно знает лососевое прошлое нашего края, особенно опасается, что этой осенью на Амуре кеты просто не будет, тем более при заездках, так как родители этой генерации в 2017-м не прошли на нерестилища из-за чудовищного перелова в предыдущие годы. Впервые за сорок лет Амур может остаться без лососевых. Одзял предлагает с нынешнего сезона промышленный вылов полностью запретить. После наведения порядка с прогнозированием запасов, орудиями лова, рыбоохраной разрешить промысел только тем, кто будет соответствовать необходимым критериям, по аналогии с советскими рыбколхозами. Ее возмущает, что вопреки правительственному приоритету выделения водных биоресурсов для традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности квоты коренных национальных общин в 2020-м Росрыболовство срезало почти в десять раз. И что коренные русские в поселках не имеют нормальных прав на рыбалку, массово записываются в КМНС и вылавливают значительную часть национальной квоты. Квота для всех коренных, не относящихся к КМНС, должна быть отдельной, на льготных условиях и по минимальной цене. Однако реальный приоритет за промышленниками, хотя им предписано получать в третью очередь. Существующие правила вылова искусственно противопоставляют КМНС и коренных русских, которые давно породнились и живут душа в душу.

«Ошибки прогнозирования запасов усугубляются отсутствием открытых публикаций расчетов ВНИРО, в том числе для научной общественности, — вносит недостающую ясность кандидат технических наук Евгений Осипов с кафедры промышленного рыболовства Дальрыбвтуза. — Закон о рыболовстве требует гласного информирования о водных биоресурсах, и все желающие вправе увидеть понятный метод расчета, его исходные данные, их достоверность. Отраслевой и тем более широкой общественности из-за отсутствия четкой методики непонятно, как в каждом случае рассчитываются общедопустимые уловы. Если подходы лосося ниже прогнозных, как в 2017 и 2020 гг., то списывают на гидрологию и потепление, хотя эти факторы в методике расчета никак не учитываются. Максимальная гласность поможет избавиться от этих пробелов, перейти от экспертных гаданий к полномасштабным полевым съемкам. Не меньшая путаница и по орудиям лова. С распадом СССР упразднены их отраслевые стандарты, и теперь каждый вправе делать как хочет – хоть плавные сети, хоть невода. Многие традиционные орудия рыболовства, которыми ловили ещё в 80-е годы, вычеркнуты из кодов отраслевой системы мониторинга. Регистрация новых конструкций требует значительных финансовых вложений и бумажной работы. Но из-за отсутствия четких стандартов кодифицируемые орудия зачастую не имеют необходимых характеристик и вменяемые правилами рыболовства ограничения нарушаются без всяких последствий из-за отсутствия стандартных понятий. Например, допустимую длину крыла на заездке превышают за счет ловушки (глаголя), которая по длине не имеет ограничений, увеличивает площадь облова и формально к крылу не относится. Не случайно заездки ставятся на местах наибольшего рыбного хода, дают наибольший улов при отсутствии сильных паводков и при минимуме проходных дней. А обычной сетью еще нужно суметь поймать, ведь она не стационарная загородка. Конечно, если сети по размерам не ограничивать, их добыча будет не меньше, чем на заездках. Однако при существующих нормах стационарные орудия имеют несомненные преимущества».

В отличие от научного эксперта Евгения Осипова, замглавы Росрыболовства Петр Савчук, судя по его прошлогоднему ответу на запрос рыболовецкой ассоциации АРУК, всерьез полагает, что ставные невода и заездки локализованы на ограниченной акватории и их ежегодный вклад в вылов лососей всегда ниже, чем у сетей. При этом любой опытный рыбак из низовий ответит: перекрыть заездками основные каналы рыбного хода в Амур в лимане и устье на «ограниченной акватории» проще простого. Неужели об этом не знают ни господин Савчук, ни известный владелец участков в низовьях Александр Поздняков, утверждавший в публичных теледебатах, что в советское время ловили только заездками без сетей? Хотя до 90-х на выходе из Амура стояло лишь четыре заездка и все рыбколхозы от Иннокентьевки до Елабуги пользовались сетями. Неспроста в 1923-м Дальревком начал наведение порядка с ликвидации большинства заездков. Зато до 2018-го их в лимане и устье стояло уже несколько десятков и еще больше ставных неводов с одновременным применением на всех свободных участках плавных сетей. Фактически старались все выгрести подчистую. Остатки подбирали в верховьях другие фирмы и браконьеры, пока было что подбирать.





Виктор Марьясин