Хабаровских блогеров приглашают в туристический проект

Официальная регистрация проекта «Блог-туры «Путешествуем по России» стартовала на портале http://travelrussia.online. Всего будут выбраны 10 блогеров (с количеством подписчиков от 10 000 человек в одной из социальных сетей) для участия в путешествии, которое пройдет в июле этого года по 6 регионам страны.

Блог-туры пройдут по два маршрута одновременно: 5-9 июля 2021 года в Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан, 12-16 июля – Хабаровский край и Кировская область, 19-23 июля – Тульская область и Псковская область.

В рамках мероприятия пройдут встречи с известными людьми и коллективами этого региона, открытые встречи с бизнесменами, посещение мест памяти, воинской славы и наиболее известных достопримечательностей, уникальных мест, о которых знают только местные жители. По итогам тура в Хабаровском крае будет составлен новый туристический маршрут на 5 дней.

Регистрация участников заканчивается 23 мая 2021 года. Конкурсантам необходимо заполнить форму на сайте проекта, а также выполнить 2 творческих задания – рассказать в социальных сетях, почему именно они должны стать участником проекта, а также порассуждать на тему развития туризма в России.

«Социальные сети – это очень эффективный инструмент оперативного донесения информации. Если лидеры мнений будут не только рассказывать, но и показывать, как интересно, весело и вообще здорово отдыхать на Кавказе или Алтае, в Сибири или Башкирии, это мотивирует людей попробовать повторить их опыт», - считает Борис Пайкин, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Ожидаемый информационный охват проекта «Путешествуем по России» составит более 30 миллионов человек.