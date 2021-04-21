«Союзмультфильм» подписали меморандум о создании в Хабаровском крае анимационного кластера

Меморандум с «Союзмультфильмом» предполагает создание среды для развития анимационного производства в Хабаровском крае. Подписи под документом поставили врио губернатора Михаил Дегтярев и директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Меморандум направлен не только на непосредственное развитие производства анимационных фильмов на территории Хабаровского края, но и организацию профильного профессионального образования с разработкой соответствующих программ, а также проведение тематических культурных мероприятий.

«Мы подписали этот меморандум в продолжении нашей встречи в г. Хабаровске в марте этого года, где впервые обсудили зафиксированные в документе инициативы, - отметил Михаил Дегтярев, - Организация анимационного кластера предоставит креативным людям региона возможность найти себя, свое призвание, и, кроме того, наши дети будут расти на качественных российских мультфильмах. В Хабаровском крае очень много талантливых авторов, которые в перспективе способны ярко заявить о себе не только на национальном, но и на международном уровне».

Согласно предварительному плану анимационный кластер будет создан при активном участии хабаровской киностудии «Мечталет». Одновременно при сотрудничестве с одним из ВУЗОв края будет организовано профильное практикоориентированное обучение по программам, разработанным «Союзмультфильмом», а в самом г. Хабаровске - открыт детский развлекательно-познавательный центр «Союзмультклуб». Помимо этого, в планах сторон - проведение в августе этого года анимационного фестиваля, приуроченного к 85-летию «Союзмультфильма», организаторами которого выступят киностудия и Большой фестиваль мультфильмов.

«В Хабаровском крае уже есть предпосылки и особые условия для стремительного развития анимационного производства, - заявил в свою очередь директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, - местные студии наработали свой уникальный самобытный стиль, а близость к региону азиатских стран, которые проявляют активный интерес к российской анимации, создает благоприятные условия для организации на территории края анимационного хаба. Это очень перспективное направление, и мы очень рады, что инициатива по созданию анимационного кластера и профессионального обучения нашла поддержку Правительства края».

Подписание Меморандума состоялось в ходе визита Михаила Дегтярева на киностудию «Союзмультфильм», где врио главы региона были продемонстрированы производственные цеха технопарка, павильон захвата движения («motion capture»), а также музей киностудии. Также в ходе своей рабочей поездки Михаил Дегтярев посетил первый в России мультимедийный центр «Союзмультпарк».



