Новую больницу построят в Совгавани

Сегодня в Советскую Гавань с рабочим визитом прибыли заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов и министр здравоохранения региона Юрий Бойченко. Они провели встречу с населением города и персоналом местной больницы. Как заявил Евгений Никонов, в Советской Гавани в этом году по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева планируют начать строительство новой больницы. В город уже прибыл представитель компании, которая будет проектировать здание. Корпус будет рассчитан на 200 коек для оказания медицинской помощи различного профиля.

- Больницу будем строить по концессионному соглашению с ВЭБом. Я в Москве провел встречу с вице-президентом ВЭБа Татьяной Мухтасаровой. Мы планируем подписать в ближайшее время соглашение с банком. Михаил Дегтярев полностью поддерживает этот проект. Строительство может обойтись примерно в 3 млрд рублей, но эти расходы оправданы, так как больница здесь давно необходима, - сообщил Евгений Никонов.

Местная центральная районная больница на сегодняшний день располагается в 28 зданиях, которые расположены не только в городе, но и в соседних поселках. Некоторые были построены около 70 лет назад. Новый проект позволит не только объединить медицинские услуги в одном месте, но и повысить качество медицинской помощи. Из врачей будет сформирована группа, которая будет работать с проектировщиками для того, чтобы сделать лечебный корпус максимально удобным и функциональным.

Построить новый корпус ЦРБ планируется в самом центре Советской Гавани - на улице Ленина. Там сейчас находится административное здание ЦРБ, оно пойдет под снос. Что касается кадрового обеспечения, то сейчас в ДВГМУ по целевому направлению проходят обучение студенты шестого курса, из которых сформируют коллектив для новой больницы.

- Советская Гавань в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения получит 12 единиц медицинского оборудования на общую стоимость около 20 млн рублей. Это и аппарат УЗИ, и рентген-аппарат, эндоскопические стойки. Поставки оборудования начнутся в 3 квартале текущего года, - добавил Евгений Никонов.

С жителями Советской Гавани Евгений Никонов и Юрий Бойченко обсудили текущие вопросы здравоохранения, образования, социальной защиты. Также они проверили, как в городе идет вакцинация населения от COVID-19.



