В Хабаровском крае проверяют условия жизни ветеранов

Соцработники проводят обследование социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Это ежегодное мероприятие, по итогам которого пожилым людям оказывают необходимую помощь. В этом году соцработники уже посетили 1077 человек.

- В Хабаровском крае за ветеранами закреплены сотрудники учреждений социальной защиты. Их регулярно навещают, помогают по дому, покупают лекарства, продукты, оплачивают счета за услуги ЖКХ. Однако, в преддверии Дня Победы мы проводим дополнительное обследование условий жизни пожилых людей. Оно также позволяет своевременно помочь, например, получить средства реабилитации, направить в больницу для прохождения лечения, вызвать врача, а также навести порядок в квартире и во дворе, если это частный дом, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

На сегодняшний день формой социального патронажа охвачено 1896 ветеранов войны, в том числе 226 участников ВОВ. Для участников войны стационарное и надомное социальное обслуживание предоставляется вне очереди, ветеранам войны – в первоочередном порядке. Полностью обследование условий их жизни будет завершено до 9 мая, вдов участников войны - до 1 сентября.



