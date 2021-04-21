Сторонники Навального митингу протеста предпочли послание президента

Сегодня сторонники опального оппозиционера Алексея Навального собрались на митинг на площади Ленина. Администрация города не согласовала проведение акции протеста. Тем не менее, вечером на главной площади краевой столицы собралось около 100 человек. Люди скандировали «Врача Навальному!».





Но совсем скоро акция солидарности резко сменила повестку. На большом экране стали транслировать послание Владимира Путина Федеральному собранию, и внимание протестантов переключилось на президента. Выкрики поддержки смолкли, а хабаровчане стали внимательно слушать главу страны. Некоторые расположились прямо на земле. Несмотря на то, что стало темнеть, народ продолжал слушать Путина.