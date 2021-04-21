Михаил Дегтярев рассказал о пользе региону озвученных Путиным в послании инициатив

Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». На церемонии присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Врио губернатора Хабаровского края после церемонии подчеркнул, что по-настоящему знаковым для поддержки регионального развития и финансирования строительство является решение относительно инфраструктурных кредитов.

- Это будет особенно востребовано в нашем регионе, с точки зрения, в том числе, национальных целей развития. Я бы поставил на первое место вопрос строительства жилья. У нас, в соответствии с поручениями главы государства, есть задача вывести объем строительства жилья не менее, чем 1 млн квадратных метров в год. Сложная задача, но решаемая. Ключевое ограничение для ее осуществления – строительство инфраструктуры для площадок комплексной жилищной застройки. Прежде всего это микрорайон Ореховая сопка, 6 и 7 микрорайоны и другие перспективные территории в Хабаровске. Необходимо софинансирование для объектов водоснабжения и водоотведения. Все это оценивается в миллиарды рублей. Чтобы строить 1 млн квадратных метров жилья, на инфраструктуру нам необходимы минимум 7 млрд рублей. Это неподъемные деньги ни для краевой казны, ни для бюджетов застройщиков, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Он отметил также, что важную инициативу Президент страны выдвинул и в отношении поддержки индивидуального жилищного строительства.

- У нас уже есть флагманский проект по возведению жилья на основе деревянного домостроения. В Хабаровском крае только для многодетных семей выделено более 11 тысяч земельных участков. Но здесь прогресс до сих пор был минимальный. Потому что эти наделы не обеспечены инфраструктурой. Нет дорог, электроэнергетики, водоснабжения и отведения. Получается, если дом обходится в Хабаровском крае семье в 6 млн рублей, то на его инфраструктуру надо потратить от 800 тысяч до 1 млн рублей. Нагрузка очень серьезная. ИЖС у нас двигается небольшими шагами только потому, что не хватает денег. Вот это тоже очень важный приоритет для направления инфраструктурных кредитов на территории Хабаровского края, - уточнил глава региона.

Врио губернатора напомнил, что одним из самых капиталоемких блоков остается модернизация коммунальной инфраструктуры. Она необходима для всех городов и всех районов. Льготные бюджетные кредиты будут серьезным подспорьем на сложных объектах - по Ванино, Советской Гавани или, например, по программе модернизации котельных в поселках вдоль Байкало-Амурской магистрали.



