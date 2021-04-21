Председатель реготделения «ЕР» Максим Иванов поделился мнением о ключевых тезисах в послании президента

Послание Владимира Путина Федеральному собранию традиционно вызвало широкое обсуждение в кругах экспертов. Председатель Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов поделился свои мнением по поводу инициатив президента.

-Ключевые тезисы послания полностью совпадают с теми мыслями, которые мы в последнее время обсуждаем с коллегами. Я имею в виду и коллег по партии, и коллег по работе и просто моих друзей и единомышленников. Да это, в общем, неудивительно. Сейчас, на выходе из пандемии, которая ударила не только по здоровью, но и по благосостоянию людей, государство должно стать не просто неким институтом, который задаёт для граждан правила игры, но и напрямую поддерживает и отдельные отрасти экономики и отдельные социальные группы. Тут конечно же речь идёт о социальной политике в первую очередь, - сказал Максим Иванов.

Председатель реготделения высказался о партийных инициативах. Очень хорошо, что они были услышаны, поддержаны и претворены в жизнь, отметил Максим Иванов.

- Это и оплата больничных листов по уходу за ребенком, для начинающих специалистов и не только, в размере ста процентов зарплаты, это было наше предложение. И второе - тоже крайне важное. Селяне, жители пригородов, несмотря на масштабную газификацию страны, не могли провести газ к себе в дома, это было дорого, практически неподъемно, до 250 тысяч рублей с одного хозяйства. Наше предложение было таким - проводить газовые магистрали до границ домохозяйства бесплатно, то есть за отвод от основной трубы к своему дому человек не должен платить. Газификация не только может решить проблему дров и угля в частных домах, но и обеспечит поддержку малому бизнесу на селе. Я не сомневаюсь, что те, от кого зависит непосредственное их исполнение справятся с реализацией в ближайшее время.

Как сказал Максим Иванов, в хабаровском региональном отделении «Единой России» исходят из запросов граждан. Партийцы много работают непосредственно с людьми, чтобы понимать, что их волнует на самом деле.

- В этом же ключе и будем двигаться дальше. Собираем запросы от людей, анализируем, понимаем, что можем сделать для них и оформляем в законодательные инициативы. В ближайшее время вы услышите наши новые предложения.