Президент пообещал Хабаровскому краю новые машины «скорой помощи»

Техника придет в те населенные пункты, где особенно остро ощущается ее нехватка

Новые машины получат отдаленные села, поселки и малые города, обозначил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Поставки будут осуществляться в течение трех лет. Этого срока хватит, чтобы почти полностью обновить автопарк скорых по всей стране. Всего же в регионы будет направлено пять тысяч машин скорой помощи.

Напомним, в начале этого года в Хабаровский край в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» по линии Минпромторга РФ поступило 16 автомобилей УАЗ. Машины уже доставляют пациентов из отдаленных сел и поселков в центральные районные больницы Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, Ванинского, Комсомольского, Охотского, Николаевского, Ульчского, Солнечного, Вяземского, Бикинского и Хабаровского районов, а также в района имени Лазо.

Всего в текущем году автопарк скорых Хабаровского края обновится 51 автомобилем.