Скоростная автомагистраль должна связать восток и запад страны

В своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин обозначил приоритеты развития страны на ближайшие годы.

Послание, традиционно, носило выраженный социальный характер. Особый резонанс вызвал инфраструктурный акцент, сделанный Владимиром Путиным.

Член Народного совета при губернаторе Хабаровского края Дмитрий Ноженко уверен, что в проектах, озвученных Владимиром Путиным, заложен глубокий потенциал:

- Президент отметил принципиально важный момент: Россия должная иметь большое число магистральных трасс, проходящих через крупнейшие города.

Уже принято решение о продлении трассы «Санкт Петербург - Москва - Казань» до Екатеринбурга.

Таким образом, центр страны будет соединен самой современной дорогой с Уральским федеральным округом.

Дальневосточники, и, в первую очередь, жители Хабаровского края рассчитывают на продление в обозримой перспективе этой трассы до Хабаровска. Это отразится и на удешевлении грузов, и на возможности путешествовать с семьей, и на развитии активного туризма.

Для дальневосточников связь с центральной Россией особенно важна. Ведь инфраструктурная отрезанность напрямую отражается на нашем социальном самочувствии. Поэтому новая скоростная магистраль должна соединить не только западную часть страны с восточной. Но и связать находящийся в центре региона Хабаровск (с агломерацией, включающей остров Большой Уссурийский, о развитии которого Михаил Дегтярев докладывал Владимиру Путину) с городом президентского внимания - Комсомольском-на-Амуре.